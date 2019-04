El hijo de una anciana maltratada en Los Nogales avisó 15 veces al centro sin respuesta

Francisco Polonio abogado e hijo de la mujer maltratada en la residencia Los Noguales posa delante de los Juzgados de plaza de Castilla. SER / QUALITY

Golpes en la cabeza, insultos, bofetadas en el rostro, en definitiva, maltrato es lo que se ve en las imágenes que Francisco Polonio, abogado de 58 años, grabó en la habitación de su madre con varios cuidadores. Polonio asegura que hasta en 15 ocasiones se reunió o mandó escritos a la dirección del centro para que tomase alguna medida por el trato vejatorio que recibía su madre, Josefa, una de las víctimas maltratadas en la residencia Los Nogales de Madrid.

Polonio, según su relato, siempre se encontró con negativas con respecto a lo que él denunciaba: “arañazos, moratones, signos externos de violencia”. La tercera planta del centro, en la que estaban internadas las ancianas que aparecen en los vídeos, está destinada a personas con movilidad reducida y que padecen algún tipo de trastorno mental. Ambas necesitaban que los operarios les bañasen y vistiesen y eran incapaces de relatar lo que les ocurría. El responsable del grupo Los Nogales, José Manuel Rodríguez, rechazó hacer declaraciones este jueves y se remitió a la nota del miércoles en la que decía que dos de los empleados ya no trabajaban allí y al tercero le habían despedido el mismo miércoles. La Comunidad de Madrid desconoce si los profesionales acusados de maltrato están trabajando en estos momentos en otro centro.

Esta no es la primera denuncia contra el centro residencial Los Nogales en Hortaleza hubo una anterior en 2018 por temas relacionados con alimentación e higiene que fue desestimada por la Comunidad de Madrid. Fue presentada por 120 familias. Y además, durante ese año, se realizaron dos inspecciones de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA): una nocturna y otra ordinaria.

La residencia Los Nogales de Hortaleza, este jueves. KIKE PARA

La Comunidad ha incoado dos expedientes sancionadores por los hechos denunciados por la Fiscalía contra tres trabajadores de la citada residencia. Los expedientes están vinculados a las decisiones que resulten del procedimiento judicial y por tanto las sanciones a las que se enfrentaría la empresa oscilan entre los 6.000 y 600.000 euros, prohibición de ejercicio de actividades sociales y cierre del centro.

"Le daban bofetadas al acostarla"

Antes de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid de 2018, el abogado presentó en 2016 en comisaría una denuncia que fue remitida al juzgado y sobreseída por el juez al entender que “no había maltrato contra la anciana”. Ante las sospechas de que su madre no estaba siendo bien tratada, en 2016 colocó una cámara de grabación encima de las persianas de la habitación durante tres días. “Siempre a la hora de acostarse el auxiliar le propinaba seis o siete bofetadas. Mi madre le decía: '¡Cómo se entere mi hijo!'. Ella no me podía contar nada porque estaba con principio de alzheimer”, asegura. El auxiliar de enfermería, según Polonio, le dijo que no eran bofetadas “sino caricias”. El abogado no desistió en descubrir lo que le estaba ocurriendo a su progenitora ante el incremento del deterioro físico y se movilizó para obtener pruebas suficientes que certificasen lo que él intuía. En mayo de 2018 Instaló una cámara que le permitiese grabar lo que sucedía en la habitación de su madre y pudo obtener imágenes y audio de calidad.

En el visionado de las cintas los investigados Mónica Moya Pérez, Bryan Israel Noboa Calle y María Josefa Trueba López tratan a las ancianas con desprecio. Les golpean en la cabeza, les propinan bofetadas, les insultan, maltratan y les meten miedo aludiendo al infierno. Un infierno que, según un empleado del centro pidió no identificarse con su nombre, es más frecuente de lo que se piensa. “En la zona donde están las personas que no tienen movilidad el trato por parte de algunos empleados es indignante”, dijo. La Comunidad de Madrid no tiene acceso a los contratos de personal de las residencias privadas con las que tiene plazas concertadas. “Lo que exigimos y comprobamos es que se cumplan los ratios de profesionales establecidos”, señalaron fuentes de la Comunidad.

¿Por qué no sacó a su madre del centro? "Estuve mirando en otras residencias de la zona pero el sistema era el mismo. Solo se podía acceder en las horas de visita y no cuando se le bañaba por la mañana, cuando estaban comiendo o cuando se les acostaba para comprobar si estab limpia o no. Mientras estaba con estas gestiones mi madre murió, en julio de 2018".

En las puertas de la residencia de Hortaleza, ancianos que están internados en esta y sus familiares se mostraban “desolados” tras contemplar las imágenes en las que los cuidadores vejan insistentemente a las residentes. “ Estoy descompuesta no me podía imaginar que en mi residencia, en la que estaba muy orgullosa, este pasando estas cosas”, indicaba una señora que lleva tres años alojada en Los Nogales y por la que desembolsa todos los meses 1.600 euros. Mientras, la hija de otro interno, que paga 2.000 euros al mes, decía estar “destrozada. Pobres ancianas. Cualquiera que vea las imágenes llorará como me ha ocurrido a mí. Siempre reclamamos más personal y mejor cualificado”. El abogado Francisco Polonio pagaba 1.100 euros por la estancia de su madre al tener una plaza concertada.

No criminalizar al colectivo

Los sindicatos comparten las quejas de los familiares y piden no criminalizar al colectivo de trabajadores de residencias de ancianos. “Hoy han venido al sindicato muchas compañeras que trabajan en residencias y me han comentado: ‘Madre mía, nos van a juzgar a todas por eso, yo no he visto eso nunca en mi centro de trabajo”, explica Juani Peñafiel, responsable del sector de Dependencia, Residencias y Centros de día del sindicato CC OO y trabajadora en una residencia privada. En su opinión, “lo que no funciona correctamente son los mecanismos de control de la administración, a la que tantas veces se le ha reclamado que haga uso de sus funciones”. En este sentido, “no puede ser que haya tres tipos de residencias -públicas, concertadas y privadas-, y que cada una de ellas tenga un ratio de profesionales por residente, porque sus residentes son iguales y no se les trata igual”.

Peñafiel destaca que “este caso es completamente excepcional” y genera “muchísimo rechazo en los trabajadores del sector “como profesionales y como personas”. “En mi caso, tuve una vivencia en la que sospeché que un trabajador no actuaba de manera correcta. Inmediatamente lo puse en conocimiento de la directora y despidieron a esa persona en ese mismo momento”, añade la sindicalista. “Trabajamos con personas muy sensibles y a la mínima que tienes duda hay que informar al centro para que no se pongan en marcha los mecanismos de control”. CC OO tiene representación sindical en la residencia de Los Nogales, y ya ha mostrado su colaboración con la Fiscalía y la dirección de la empresa.

UGT, por su parte, también ha destacado que han fallado los “mecanismos de control” y ha reclamado “la inmediata intervención de la Comunidad de Madrid y de la Justicia” para que “se investiguen con prontitud estos hechos vejatorios que degradan la naturaleza humana, especialmente graves porque se cometen contra personas que están en situación de vulnerabilidad e indefensión”. En un comunicado, el sindicato ha criticado “la falta de dotaciones presupuestarias suficientes destinadas a la creación de una red de asistencia y de atención a los mayores”, que hace “que la atención a nuestros mayores no sea la correcta en términos de calidad asistencial”.

Mientras, Gustavo García, responsable de estudios de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha apostado por mejorar la gestión de las quejas como forma de prevenir cualquier abuso. “La gestión de las quejas es uno de los principales elementos de calidad. Hay que fomentar que los residentes y los familiares se quejen, y también los trabajadores. No es un indicador negativo, porque son oportunidades de mejora, si se gestionan bien”, ha explicado. “En cambio, si parece que las quejas molestan, eso desanima a ponerla y puede terminar con situaciones como estas”, ha añadido. García ha aconsejado a quienes estén buscando residencia para un familiar que tengan en cuenta “si la residencia favorece la presencia del familiar en el centro, porque cuanto más abiertas son, más te puedes fiar”

Más de 18.000 plazas en residencias concertadas La Comunidad de Madrid tiene un total de 24.726 plazas residenciales para mayores en la región, de las que 6.258 son plazas públicas y 18.468 son plazas concertadas, según datos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. El coste de las plazas concertadas varía según varios factores; en el caso de las incluidas en el Acuerdo Marco, como Los Nogales, es de 56,69 euros al día. La Consejería no sabe precisar el precio de las plazas públicas, dado que también depende de muchos factores. Tanto los centros públicos como los concertados están sujetos a un sistema de control y vigilancia a través de dos procesos: por un lado, los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia realizan visitas periódicas para saber si los centros cumplen con las obligaciones del servicio; por otro, la Subdirección General de Control de Calidad de la consejería realiza inspecciones periódicas sin previo aviso. Estas inspecciones se realizan de lunes a domingo, en diferentes horarios (también nocturno), para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en materia de servicios sociales. Según el Gobierno regional, el año pasado se realizaron 4.126 inspecciones en 1.200 centros en 2018 y se impusieron 41 sanciones. Cuando se recibe una queja o reclamación en la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor, se pide un informe al centro y luego se tiene en cuenta cuando los técnicos realizan las visitas de control a los centros. La Consejería de Políticas Sociales y Familia señala que el Gobierno regional ya realiza el doble de las inspecciones que exige la ley.

