Los republicanos proponen dos referéndums, sobre autodeterminación y monarquía o república

El candidato número dos de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha afirmado hoy que su partido impulsará esta próxima legislatura dos referéndums, uno de autodeterminación en Cataluña, y un segundo para todo el Estado sobre si los ciudadanos desean la monarquía o una república.

En un desayuno informativo organizado por el Fórum Nueva Economía, Rufián ha explicado que ERC desea ser muy fuerte para cerrar el paso a un gobierno con la extrema derecha, pero "nadie puede imaginar" que su partido "apoyará a Pedro Sánchez (PSOE) sin que éste dé un solo paso". En ese sentido, ha añadido que ERC quiere que se cree "una Mesa de Diálogo" entre los gobiernos del Estado y el catalán a fin de retomar el escenario de "antes de que el PSOE interrumpiera" los contactos con el Govern con motivo de los Presupuestos del Estado.

Rufián ha señalado que sería en esa Mesa de Diálogo donde ERC propondría formalmente "hacer efectivo el referéndum de autodeterminación", mientras que, con respecto al segundo referendo, para elegir entre monarquía o república, se limitará a "impulsarlo" y a apoyar a Podemos si este último partido lo plantea formalmente.

Sobre la Mesa de Diálogo ha apuntado, también, que en la misma deberían estar recogidas todas las sensibilidades políticas, desde la independentista, hasta la autonomista o la federalista, y que en la misma no haya "líneas rojas" y se pueda hablar de todo. El objetivo, ha dicho, debería ser "que el conflicto político retorne a la política" y se ha desmarcado de la estrategia de otras formaciones independentistas, al puntualizar que ERC no está "por el no a todo".

Según Rufián, el bloqueo "es nefasto", ya que significa "dejar a una señora de Lavapiés (Madrid) sin agua municipal y esto no forma parte de nuestro ADN y no lo haremos, el único bloqueo que defenderemos es al 155, al fascismo, en definitiva". Ha planteado otras propuestas, como conseguir "el traspaso total de Cercanías", impulsar el Corredor Mediterráneo, el traspaso de las becas universitarias, la financiación adecuada de la educación de 0-3 años, así como diversas medidas para poner fin a "las puertas giratorias".

Los republicanos defienden elevar el salario mínimo a mil euros, y la que ha bautizado como la "propuesta estrella" en materia de economía: "racionalizar" el Impuesto de Sociedades para defender a las pymes y los autónomos "que representan el 70 % del empleo de este país". Y ha puntualizado: "No puede ser que cuando el 99 % de las empresas son pymes o autónomos, estas paguen el 18 % del impuesto, mientras que las grandes empresas, que representan únicamente el 1 % del total, pagan solo el 8 %".

En materia laboral, ERC impulsará la derogación de las dos reformas laborales, la de 2010 y la de 2012, "porque solo han comportado precarización", y seguirá defendiendo la anulación de la "ley mordaza" y la reforma de la Ley de Amnistía de 1977 para excluir de la misma a "los torturadores fascistas, y que puedan sean juzgados". Sobre la "represión", ha advertido que "quien piense que lo que está pasando en el TS es solo un juicio a 11 independentistas se equivoca, porque mañana pueden ser 11 periodistas, o humoristas críticos, a cualquiera que suponga una amenaza al statu quo del régimen del 78".

"Depende del PSOE y de Sánchez, porque hay dos PSOE y no sabemos cuál nos encontraremos, el de la moción de censura a Rajoy o el que vetó a Villarejo en una comisión de investigación, el que recibió al Aquarius en Valencia o el que veta el Open Arms en Barcelona", ha contestado al ser preguntado qué actitud tendrán los republicanos si los socialistas ganan el 28A.

El acto ha sido presentado por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que ha destacado que en estas elecciones lo que se dirime en Cataluña es si las gana el PSOE o ERC, lo que puede ser la diferencia entre el inmovilismo de un gobierno con Cs o una solución democrática a la situación de Cataluña".