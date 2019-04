Dos maquinistas de Metro que llevaban más de un año sin conducir causan dos incidentes en el mismo día

Según un portavoz de Metro de Madrid, este tipo de incidencias "no son habituales, pero ocurren de vez en cuando, independientemente de la experiencia del conductor". En este sentido, destaca que en 2018 hubo 27 rebases de señal como el ocurrido el lunes en Moncloa, es decir, situaciones en las que un tren pasa por donde no debe, mientras que se dieron 13 pérdidas de guiado, como se conoce a los pequeños descarrilamientos. En estas 40 ocasiones no hubo consecuencias para los viajeros, ya que ocurrieron con trenes sin usuarios.