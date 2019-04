Creo que no me perdí ni un capítulo de Farmacia de Guardia, serie que emitieron entre 1991 y 1995. Aún no había internet ni móviles, así que el ocio nocturno de los jueves era familiar y alrededor de una tele. El nivel de penetración entre la población era tal que algunas de las expresiones que se usaban, dentro de la pantalla, la trascendieron en espacio y tiempo. La frase para dentro, Romerales, podría ser un buen ejemplo de ello (sigo utilizándola, no me juzguen).