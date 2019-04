Los partidos aplazan el relevo del Síndic

Rafael Ribó continuará como Síndic de Greuges en funciones por un tiempo que se prevé largo. El plazo para presentar candidatos en el Parlament para relevar a Ribó termina este viernes. Solo la CUP ha ofrecido un nombre para el cargo, la abogada y exdiputada independiente por ERC Gemma Calvet. El resto de grupos parlamentarios han confirmado a EL PAÍS que prefieren ganar más semanas para consensuar quién debe ser el nuevo Síndic.

Los partidos han tenido un mes para presentar a sus candidatos. Solo la CUP ha aprovechado la oportunidad. Calvet comparecerá ante la comisión parlamentaria del Síndic de Greuges en su próxima reunión, en mayo. La comisión determinará si hay incompatibilidades que impidan que Calvet aspire al puesto. Si la comisión considera que es apta para las funciones de defensora del Pueblo, será la mesa del parlamento la que decidirá si su candidatura se somete a voto en el pleno. El Síndic de Greuges es un cargo que requiere de una mayoría de tres quintas partes de la cámara para ser elegido. El relevo de Ribó necesitaría del acuerdo entre la coalición de gobierno de Junts per Catalunya y ERC con Ciudadanos o con el PSC. Si la candidatura de Calvet no tira adelante, el presidente de la cámara, Roger Torrent, volverá a abrir un periodo de un mes para que se presenten nuevos nombres.

Junts per Catalunya todavía no tenía ayer un candidato en firme, aunque una portavoz del grupo parlamentario no descartaba por completo que a última hora se anuncie una propuesta. ERC y PSC alegan que es necesario más tiempo para trabajar candidatos de consenso. La idea compartida por la mayoría de partidos es que puede ser más fácil alcanzar acuerdos pasado el periodo de elecciones, que comienza con las generales del 28 de abril y continúa con las municipales y europeas del 26 de mayo. El presidente de la Comisión del Síndic, Ramon Espadaler (grupo PSC-Units), ha sondeado a los grupos y asegura haber “detectado una predisposición para que sea una mujer quien ocupe el cargo, una persona de reconocimiento transversal y sin vinculación política”. Espadaler admite que el acuerdo “será difícil más allá de esto. Las decisiones habrá que tomarlas aislados del contexto electoral”.

Calvet (Barcelona, 1966) es la actual directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona. Calvet destaca que nunca ha militado en ningún partido y que fue diputada entre 2012 y 2015 en el grupo de ERC, pero con la plataforma de independientes Catalunya Sí. Es experta en el sistema penitenciario y ha sido directora general de drogodependencias del Gobierno Vasco. “Acepto la propuesta de la candidatura de la CUP a la Sindicatura de Greuges porque, estando lejos de sus postulados de partido, comparto que es necesaria una sindicatura independiente e instituciones sin cuotas de partido, de acuerdo con el director de la oficina antifraude”, escribió Calvet este jueves en Twitter.

15 de años en el cargo

Ribó, en funciones desde el 6 de marzo, lleva dos mandatos, quince años, como Síndic de Greuges. El expresidente de Iniciativa per Catalunya revalidó el cargo en 2010 tras un amplio consenso entre las fuerzas parlamentarias: solo recibió tres votos en contra y dos abstenciones. En 2010, entre un mandato y otro, Ribó estuvo siete meses en funciones. Con la nueva ley del Síndic, el cargo se ostenta por un periodo de nueve años sin opción de reelección.

Ribó ha sido criticado por las fuerzas constitucionalistas, en particular por el principal grupo de la oposición, Ciudadanos, que considera que Ribó ha tomado parte por el independentismo. En las dos últimas sesiones de la comisión del Síndic, Ciudadanos ha pedido a Ribó que dimita. Por el contrario, Ribó ha recibido los elogios de las fuerzas soberanistas. “Queremos agradecerle, queremos reconocerle y queremos felicitar su labor y la de su equipo”, dijo el pasado marzo Carles Riera, de la CUP.