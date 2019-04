Cuevillas acusa a ERC de firmar “un acto de rendición” con la suspensión de Puigdemont

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, cabeza de lista de Junts per Catalunya por Girona en las elecciones generales del 28 de abril y letrado de Carles Puigdemont, ha acusado implícitamente a Esquerra de haber realizado un "acto de rendición" al haber suspendido al expresident como diputado en contra, dice, de lo que había acordado el Pleno. "Aceptar la suspensión, como hizo la mayoría de la Mesa, en contra de lo acordado en el Pleno es un acto de rendición por más juegos semánticos que se quieran hacer y que recuerdan, por cierto, a los barrocos razonamientos de los propios autos del Tribunal Supremo", afirma en alusión al órgano que preside el republicano Roger Torrent.

En un apunte en las redes sociales, el letrado ha criticado las alegaciones que ha presentado el Parlament contra el recurso de amparo que presentó el expresident y ha sostenido que tras leerlas era necesario formularlo "sí o sí". El candidato agrega, además, que ese escrito supone también "un tiro en el pie en la defensa de Carme Forcadell y el resto de miembros de la mesa. ¿A qué jugamos?. "Si esto es hacer política, definitivamente", zanja, "yo no soc d'eixe mon".

Acceptar la suspensió, com va fer la majoria de la Mesa, en contra del que havia acordat el Ple, és un acte de rendició



Per més jocs semàntics que s’hi vulguin fer, que, per cert, recorden els barrocs raonaments de les pròpies interlocutòries del Tribunal Suprem — Jaume Alonso-Cuevillas (JACS) (@cuevillasjacs) 3 de abril de 2019

Los letrados del Parlament han presentado alegaciones ante el Alto Tribunal al sostener que no se vulneraron los derechos políticos de Puigdemont en su suspensión como diputado. Junts per Catalunya y Esquerra se enzarzaron en otoño en una una agria crisis sobre cómo encarar la suspensión dictada por el juez contra los diputados imputados por rebelión. El Parlament aprobó rechazar la suspensión y a la vez que los afectados designaran sus funciones en otros diputados. Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC, delegaron pero no así Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Puigdemont. Los letrados sostienen que no se han vulnerado los derechos políticos del expresident y sostienen que la mención a rechazar la suspensión fue "una mera declaración política".

El president recurrió, dice, para acceder a las instancias internacionales. Josep Costa, de Junts per Catalunya, vicepresidente del Parlament, ha aclarado que su formación se opuso al acuerdo entre ERC y el PSC sobre la suspensión porque entendían que suponía "acatar y aplicar el auto de Llarena. "Ahora los letrados lo confirman. Por eso nos hace falta mantener los recursos hasta las instancias internacionales".