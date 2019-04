La CUP rechaza por ahora suspender de militancia al agresor de Boya

La CUP ha rechazado suspender cautelarmente de militancia por ahora al afiliado que acosó psicológicamente a la exdiputada Mireia Boya porque sus protocolos de actuación para agresiones machistas no contemplan la aplicación de esa medida. La exparlamentaria divulgó el pasado día 29 que renunciaba a su cargo en el secretariado tras sufrir un episodio continuado de "agresión psicológica continuada" en su época en el Parlament. La política decidió dimitir cuando volvió a coincidir con su acosador en la organización.

En una rueda de prensa en el Parlament, la diputada Maria Sirvent afirmó que la comisión feminista está valorando el caso y que aplicará el protocolo. "La comisión actúa desde una lógica reparadora y no punitiva", ha señalado apuntando que la comisión trabajará con el máximo rigor posible. El acosador no trabaja en la CUP ni ostenta ningún cargo y es actualmente militante de base. El desenlace de la investigación no excluye la expulsión.

Sirvent ha admitido que la CUP es consciente de que su organización no es ajena a las relaciones atravesadas por el "patriarcado" y que apuesta por mantener la confidencialidad del denunciante para a reparar a la persona agredida. "Tenemos que hacer autocrítica y abordarlo de forma colectiva", ha afirmado. Otras fuentes de la organización han señalado que Boya se negó a participar en una reunión cuando se volvió a reencontrar con el agresor.

La comisión nacional feminista está analizando el caso para adoptar una decisión sobre la personas denunciada

Cuatro asambleas locales de la CUP -de Sant Pol de Mar, Canet, Vilassar de Mar y Sant Adrià del Besòs- han mostrado su rechazo a cómo la CUP ha afrontado el caso y lamentar que su reacción no haya sido efectiva. "Pedimos transparencia y que se de a la militancia un mensaje claro de autocrítica", afirman señalando que se debe de actuar en las fases preliminares del acoso para evitar daños "irreversibles". "Con el desenlace actual no se protege a la víctima y sí al acosador. Si se esconde su identidad de quien ejerce el rol le protegemos y nos convertimos en cómplices", dicen.

La CUP expulsó en marzo del año pasado a militante de Les Franqueses por una "agresión machista" e informó a sus afiliados a través de una circular, según publicó La Vanguardia. El afiliado, en este caso, había sido condenado por un caso de violencia de género.