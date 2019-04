Barcelona concede a Puyal la Medalla de Oro al mérito deportivo

Acostumbrada a la gente de paso, Barcelona ha sido por fin agradecida con uno de sus ciudadanos más generosos como es Puyal, distinguido con la medalla de Oro al Mérito Deportivo. No fue un acto grandilocuente sino más bien discreto, como quería su protagonista y, sin embargo, resultó emocionante por el mensaje y la gente que se dio cita en el Saló de Cent.

Hay una generación que aprendió a escuchar el fútbol del Barça por boca de Puyal al igual que se lo miró con los ojos de Cruyff. Todos estaban en el Ayuntamiento. Sebastià Serrano, Jordi Mir, Enric Granados, Antonio Franco, Sergi Pàmies, Antoni Bassas, Josep Creuheres, Jaume Giró, o sea la comunicación, la lengua, el mecenazgo, el oficio, los mejores discípulos, la empresa, la Caixa, y también se contaban representantes de las instituciones, de la política, los clubes y seguidores suyos como Iu Forn, Ricard Torquemada o Toni Padilla.

El premiado presumió de su condición de barcelonés, como corresponde al galardón, y habló de conciencia, de ilusión, de suerte, de bondad, de curiosidad, de ideales y de estimación, palabras que remiten a la su manera de hacer y también a sus maestros, consciente de que se hacía escuchar, como se comentaba tras la conclusión que hizo la alcaldesa Ada Colau.

Fotografía de grupo del galardón en el Ayuntamiento de Barcelona. aina punsí

La palabra de Puyal iba a misa mientras los campos eran todavía catedrales y no platós de televisión como ahora se ha convertido también el Camp Nou. No hay duda de que se impone una nueva manera de transmitir los partidos de fútbol diferente y seguramente ya hay que evolucionan como las de Rac1, Moguts pel Barça (Ser) o la misma TdT. Mientras tanto, en cualquier caso, conviene recordar que las mejores fórmulas no ha salido precisamente de la improvisación sino del método, de la creatividad, tal como Cruyff, Ferran Adrià y Puyal.