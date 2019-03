La grafitera detenida no pinta los corazones que adornan la M-30

Un sobre plateado decorado con un corazón rojo y una rosa roja. Así se ha presentado esta tarde un hombre acompañado de dos niños en la sede de EL PAÍS. El motivo era entregar esta misiva en la que se niega que la autora de los corazones que decoran Madrid, en especial la M-30, haya sido detenida por la Policía Nacional como supuesta autora de tres grafitis en el metro madrileño.

La Policía Nacional difundió este viernes que había arrestado a siete personas acusadas de haber pintado al menos 13 grafitis en el metro de Madrid. Entre ellos se encontraba la primera mujer detenida por este hecho. Se trataba de Love Pink, a la que se identificó como supuesta autora de los corazones que decoran la M-30.

Pues parece que no es así. El hombre ha entregado una misiva, como se ve en la imagen. “Soy la persona que pinta los corazones en Madrid. No tengo nada que ver con la grafitera responsable de la firma ‘Love’ y nunca me han detenido”, afirma la misiva.

“Mi norma fundamental es no destruir, sino dar color a columnas y paredes grises de hormigón. Nunca vagones, patrimonio histórico ni bienes privados. Los corazones son un mensaje de alegría y amor, intentando sacar una sonrisa a quienes los vean”, añade la carta, decorada con seis corazones de colores. Cuando los responsables de seguridad han pedido que se identificara para entregar la carta, el hombre ha argumentado que se había olvidado el DNI en el coche. Se ha marchado y ya no ha regresado.

Fuentes policiales han explicado esta tarde que la supuesta autora de los tres grafitis en el metro fue identificada hace tiempo por hacer pintadas en la M-30 en las que ponía Love. De ahí, que posiblemente fuera confundida con la persona que pinta los corazones.

