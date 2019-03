La Comunidad Valenciana obliga a contratar los VTC con 15 minutos de antelación

La Comunidad Valenciana es la quinta autonomía española que regula el servicio de alquiler de vehículo concertado (VTC), El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes un decreto ley que obliga a contratar este servicio con al menos 15 minutos de antelación, según la consejera de Transporte, María José Salvador. La norma prohíbe la captación de clientela por geolocalización ni su circulación por la vía de pública en busca de clientes.

Otras comunidades autónomas como Aragón, País Vasco, Baleares o Cataluña ya han regulado este nuevo servicio de transporte para evitar el conflicto con otros medios de movilidad como el taxi. "Queremos garantizar espacios de convivencia entre los VTC y el taxi y evitar situaciones de conflicto que generan un perjuicio al usuario", ha dicho Salvador.

Al igual que Aragón o Cataluña, la contratación de un VTC deberá hacerse con un antelación de 15 minutos, aunque la regulación valenciana deja a los ayuntamientos la posibilidad de aumentar ese periodo porque "no es lo mismo Valencia que Benidorm", reconoce la consejera. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia ya anticipó su intención de ampliar incluso a una hora. Un registro de comunicaciones permitirá comprobar que se cumplen los tiempos de precontratación.

Los VTC no podrán circular por las calles en busca de clientela ni propiciar la captación de viajeros que no hubieran contratado previamente el servicio. No se permite la geolocalización y tampoco el estacionamiento en la calle o en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, instalaciones deportivas, hoteles, paradas de taxis u hospitales.

La patronal de los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) ya advirtió, nada más conocer el borrador, que el decreto de la Generalitat valenciana provocará 500 despidos. Eduardo Martín, presidente nacional de la patronal Unauto VTC, y Ricardo González, presidente autonómico, tildaron el texto de una copia de la norma aprobada en Cataluña. Con el texto aprobado, la patronal denuncia que las restricciones aprobadas "costarán a los valencianos 166 millones de euros en concepto de indemnización".

"La presión del taxi ha vuelto a funcionar y, siguiendo el ejemplo catalán, el Consell ha regulado en contra de la creación de empleo y de la libertad de acción del ciudadano", ha declaraco el presidente de Unauto en Valencia, Ricardo González.

La consejera ha asegurado que el decreto ley, que podría convalidarse como ley por las Cortes Valencianas, cuenta con informes de la Abogacía de la Generalitat, que ha advertido que no se dan en la regulación "casuísticas" de las que se puedan derivar indemnizaciones.

El decreto se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat y entrará en vigor al día siguiente, excepto la precontratación, que no será efectiva hasta dentro de dos meses como máximo con el objetivo de facilitar el despliegue de las medidas técnicas adecuadas para su aplicación.

ampliar foto La consejera María José Salvador con la portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al Consell. MÒNICA TORRES

"Necesitamos un tiempo prudencial de adaptación de las VTC a este registro" estatal que se pondrá en marcha el 1 de abril, de ahí el periodo de transitoriedad "por cuestiones técnicas, ha especificado Salvador.

En la Comunidad Valenciana, según los datos aportados por la consejera María José Salvador, hay concedidas unas 4.500 licencias de taxi y 377 de VTC.