Las filtraciones del lago de la Casa de Campo encharcan olmos ya enfermos

El lago de la Casa de Campo se filtra. Los lodos que antes funcionaban como tapón ya no están y las paredes, permeables, han permitido que el agua encharque la zona donde se encuentra el Centro de Educación Ambiental, los viveros y la depuradora, también inundada. Por ahora, no han saltado las alarmas ni para el Ayuntamiento, que se gastó 2,5 millones de euros en reparar en lago hace un año, ni para los ecologistas, que han visto cómo los olmos que campan alrededor del lago empezaban a tener más humedad de la normal. “Esto lo llevamos viendo desde hace tres o cuatro semanas. Era previsible. Por ahora no pasa nada, hay que hacer un seguimiento y ver qué pasa de aquí a un mes”, explica Juan García Vicente, integrante de Ecologistas en Acción.

El fondo del lago de la Casa de Campo no es de un material totalmente impermeable. Tampoco los muros, que en parte son históricos y por tanto se deben retocar, pero no quitar. “En la obra además de reparar los muros que se estaban cayendo también se repararon las zonas del fondo del lago que estaban en mal estado. Tras su llenado, hay algunas zonas de la Casa de Campo, las más bajas, en las que ha empezado a brotar agua”, explican desde el área de medioambiente del Ayuntamiento. La causa que se está analizando es que, al tener el suelo del lago un porcentaje de fisuras y porosidad y retirarse la capa de sedimentos de entre 15 centímetros y 2 metros para limpiar y reparar el lago, ahora es más permeable, y de ahí la pérdida de agua. “No obstante, esta capa de sedimentos se irá formando progresivamente y reduciendo la conexión con las capas freáticas, muy altas en esta zona. El Ayuntamiento está haciendo un seguimiento para ver la evolución de la zona”, continúan.

Y añaden: “No es como el del Retiro, que es más urbano y estanco, sino que se sitúa en el gran parque forestal de la ciudad. El arroyo Meaques vierte el agua en el lago y este alivia en el Manzanares”, analizan.

Sobre las filtraciones, el ecologista reconoce que “si esto se encharca desmesuradamente, entonces la cosa será seria. Por ahora no es preocupante. Los técnicos están viendo para ver cómo se asienta todo, porque hay una presión ahí, y se tiene que ajustar el terreno. El mismo arrastre del agua se puede ir filtrando, llevará consigo la tierra que lo selle y lo normal es que se vaya solucionando solo”.

Por el momento, los más damnificados son los árboles que hay alrededor, en su mayoría olmos. Tienen más humedad de la que necesitan, a pesar de haber sufrido un invierno seco, pero su problema no tiene nada que ver con eso. “Están afectados por la grafiosis, que es un hongo que ha provocado una mortandad bestial. Este hongo entró en Europa cuando trajeron madera de EE UU a Holanda hace muchos años y ha destrozado olmos y olmas. Cuando aparece la grafiosis hay que talar porque no hay remedio. No tiene nada que ver ni con el agua ni con las filtraciones”, explica García Vicente. “Estos árboles lamentablemente están condenados”.

Desde el Consistorio, sin embargo, se muestran herméticos con este tema. "El Ayuntamiento no va a talar esos árboles por el momento. Se verá cómo evolucionan, pero nada más por el momento", aseguran desde el área de medioambiente, que no ha querido informar más sobre el asunto.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram