El fundador de Cabify: “Hemos comprobado que Barcelona nos quiere”

El fundador y CEO de Cabify, Juan de Antonio, ha defendido este miércoles la vuelta de su empresa a Barcelona. “Nuestro modelo no está utilizando ningún vacío en la norma, es 100% legal, si se cuestiona, se estaría cuestionando el propio sistema de las VTC”, ha señalado De Antonio. Cabify regresó hace dos semanas después de un mes parada tras la aprobación del decreto de la Generalitat que obligaba a precontratar los coches con una antelación de 15 minutos, y que Cabify solo lo aplica en la primera reserva del cliente. Según el fundador, en estas dos semanas unos 100.000 clientes se han vuelto a dar de alta.

En un desayuno informativo en Barcelona al que también acudió el candidato del PP a la alcaldía, Josep Bou, el fundador de Cabify no se ha mostrado preocupado por el requerimiento de la Generalitat que el pasado 11 de marzo daba diez a la empresa para que aclare su nuevo modelo de negocio. “Responderemos al requerimiento, es un procedimiento habitual de las administraciones cada vez que iniciamos el servicio en una ciudad. Hoy en día Cabify es una empresa que habla cara a cara con gigantes como Uber. Pero al mismo tiempo somos la única de estas empresas a las que desde nuestras propias autoridades están poniendo palos en las ruedas”, ha subrayado.

De Antonio ha señalado que el modelo de VTC con el que están trabajando no es el idóneo, pero uno de los principales objetivos de su vuelta ha sido salvar los puestos de trabajo. Y se ha mostrado dispuesto a integrar a los taxistas en su aplicación. “Queremos trabajar con el taxi, y tenemos países donde los taxis están integrados en nuestra aplicación”. De Antonio también valora como “interesante” la propuesta del presidente del RACC, Josep Mateu, de igualar las condiciones de taxistas y vehículos VTC, y dijo estar convencido de que un futuro no habrá diferencias entre los dos tipos de licencias. “El taxi es un aliado natural de Cabify. El problema ha sido tener unos líderes muy radicales que no quieren mirar al futuro, y que creo que no representan a la mayoría de los trabajadores”, ha subrayadoo.

De Antonio ha dibujado un futuro en el que disminuyan el número de vehículos particulares en beneficio de los compartidos, “¿se imaginan todo el espacio público que habría sin todos los coches privados que hay actualmente aparcados en nuestras aceras?”. El directivo también ha confirmado que la empresa tiene previsto salir a bolsa cuando se acabe con la inseguridad jurídica: “En nuestra hoja de ruta está la salida a bolsa, euro también está claro que en la situación actual de incertidumbre no es el mejor momento”.