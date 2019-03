Ofensiva contra la segregación escolar en Cataluña

La segregación escolar se ha convertido en un problema de primer orden en la escuela catalana. "Hoy hay más escuelas guetizadas", advertía en 2016 el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en un durísimo informe. Se refería el Defensor del Pueblo Catalán a los colegios que, por la alta concentración de alumnos inmigrantes que tienen en sus aulas, parecen guetos. Entonces, un centenar de escuelas catalanas, casi el doble que en 2006, tenían más de un 50% de alumnado extranjero.

El estudio del Síndic puso en alerta a toda la comunidad educativa y, auspiciado por Ribó, comenzó a gestarse un pacto institucional para poner coto a este fenómeno. Las idas y venidas de algunos actores y la inestabilidad política han retrasado la puesta de largo de un acuerdo que este lunes ha visto, por fin, la luz. El Pacto contra la Segregación Escolar, que cuenta con el favor del Govern y la oposición de PP, C's, CUP, el sindicato USTEC y la Federación de asociaciones de familias FAPAC, apuesta por revisar las cuotas que cobra la escuela concertada, garantizar la gratuidad a los alumnos más desfavorecidos y fulminar la matrícula viva —alumnos que llegan en medio del curso— en los centros de alta complejidad.

"El problema número uno en la educación en Cataluña es la falta de igualdad de oportunidades", zanja Ribó. Y había que atajarlo. El plan cuenta con 189 medidas para reducir los índices de segregación escolar y una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del documento, que ha sido secundado por buena parte del arco político catalán, casi todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, sindicatos y entidades de la comunidad educativa.

Las propuestas para abordar la segregación acaparan todas las etapas educativas, desde la preinscripción escolar. De hecho, el plan recoge una de las medidas anunciadas por el consejero del ramo, Josep Bargalló: un nuevo decreto de admisiones, que regule los criterios de acceso y la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas especiales en los centros de alta complejidad. Aunque el nuevo decreto todavía está en la cocina y no verá la luz hasta el ciclo 2020-2021, el Govern ya aplicará el próximo curso algunas medidas como los puntos extra por enfermedades digestivas crónicas, celiaquía o tener familiares (padres, hermanos) exalumnos del centro. Queda por delante, no obstante, incidir en otras propuestas de calado como limitar la cuota de alumnos con necesidades específicas en los centros de alta complejidad o la no escolarización de matrícula viva —alumnos que llegan nuevos a mitad de curso— en este tipo de escuelas.

El Pacto también aborda uno de los temas más controvertidos del modelo educativo y en el que ningún consejero se ha atrevido a poner mano aún: las cuotas que cobra la escuela concertada. Estas cuotas chocan con el principio de gratuidad del sistema público, pero los centros concertados justifican que los recursos públicos que reciben no alcanzan para sufragar la escolarización del alumnado. El plan prevé hacer una auditoría para cuantificar el precio real de una plaza escolar y, en cualquier caso, garantizar la gratuidad de la plaza concertada a los alumnos más desfavorecidos. También exige que se publiquen estos importes y los conceptos y aboga por avanzar hacia la eliminación de estas cuotas.

El Pacto contempla también otra de las medidas anunciadas por Bargalló acerca de la financiación de los centros concertados: aquellos que asuman más corresponsabilidad en lo que se refiere a una escolarización equilibrada, también recibirán más recursos. El Govern quiere repartir los recursos públicos en función de la realidad socioeconómica de los centros. Esta propuesta, no obstante, ha chocado, de frente, con la posición del sindicato USTEC —mayoritario en la escuela pública— o la FAPAC. "Lejos de proteger la educación pública como el único garante del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, el documento se centra en proponer medidas de carácter económico para consolidar los centros privados concertados. Que estos centros reciban financiación pública es la fórmula que implica que las administraciones públicas colaboran a mantener la segregación", ha denunciado FAPAC en un comunicado.

El Pacto también parte de la base de que será preciso mejorar la financiación de todo el sistema y, por ello, algunas medidas expuestas requieren de una inversión presupuestaria que, por lo pronto, el Govern no podrá garantizar —los Presupuestos de este año no se han aprobado—. Por ejemplo, la reducción de ratios en los centros de alta complejidad o una inyección extraordinaria de recursos a este tipo de colegios —ya se aplica un incremento, pero el documento señala que debería ser mayor—.