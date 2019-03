“¡Olemos las citas Tinder a la legua!”

Vino para estudiar cine y terminó pinchando de madrugada en el TupperWare, un clásico de Malasaña. Adrián López (A Coruña, 44 años) lleva 10 años al frente del bar Picnic, en el corazón del mismo barrio Malasaña. Su sótano, donde cada miércoles se abre un micrófono para monólogos, se ha convertido en cantera de cómicos. También hay encuentros, presentaciones, exposiciones...

Gracias a Borja Crespo, un amigo de la escuela donde estudiaba y a quien había conocido antes intercambiando fancines. Me invitó a pinchar en su cumpleaños en el TupperWare y les gustó la música que puse, así que me llamaron para ir algunas noches. Es donde conocí a Eva, mi pareja, y donde pensamos en montar algo propio.

Vimos un anuncio del local, que había sido La Tetería y tuvo otros dueños entre medias. El contrato que nos llegó era de cuando funcionaba como taberna de siempre. La planta de abajo tenía la bodega y se venía a comprar la gaseosa. Con mi hermano y la madre de Eva como socios, decidimos lanzarnos.

Creíamos que si era un bar sin conciertos, teníamos que darle una voz propia. Y queríamos reforzar la escena cultural del barrio. En ese momento no había tantos open mic (micrófonos abiertos) como ahora.



A mí me escriben muchos pero derivo a quien se encarga esa semana de presentarlos. Al principio lo llevaba Ignatius Farrai [FARRAY]y dejaba subir a todos los que vinieran. Era de risa, porque a veces había más cómicos que público. Y eso que es gratis. Bueno, sugerimos consumir algo, pero hemos visto de todo: gente con bocata y una lata, vasos de agua…

Claro. Si no, no hubiéramos llegado a la década. Además, hacer todo esto te motiva.

Notamos que la gente más joven se queda en casa viendo Netflix o Instagram. O que van de botellón, pero solo eso: beben y a casa. Aquí vienen los de siempre (hay cierta parroquia diaria), pero no se renueva mucho. Lo que sí vemos mucho es los que vienen de expedición, con una cita Tinder. ¡Las olemos a la legua!

Bueno, con la ‘gentrificación’ del barrio notamos más cambio como vecinos que como hosteleros. Eso se resiente en el tejido social: antes ibas a la panadería de siempre y ahora es una franquicia donde los que atienden van rotando. Tampoco lo digo como si fuera la hecatombe o el apocalipsis.

Nosotros tenemos suerte porque pagamos lo mismo desde 2008, pero conocemos a unos carniceros que les pasaron de pedir 1.500 euros de alquiler a 6.000. De un día para otro. Es una locura. Y se nota a la hora de ver gente mayor por el barrio: cierran los llamados ‘bares de viejo’ y los que iban a ellos ya no se acostumbran a los nuevos. Además —como ha pasado con El Palentino— los hijos de muchos hosteleros de vieja escuela no quieren continuar. Porque era una dinámica de levantarse a las ocho de la mañana a preparar todo y dormirse a las 12 de la noche, después de todo el día.

No, porque el ‘moderneo’ ya está en todos los lados. Se ha extendido. Es más: lo que consideramos ‘lo moderno’ suele corresponderse con gente que viene de fuera y adopta la caricatura: barba, dilataciones… Sí que hay gente old school del barrio que reniega de todo esto y reivindica el pasado roquero de Malasaña. Aunque, si te fijas, muchos de los bares que se mantienen (La Vía Láctea, el Freeway, el Maravillas…) siguen con la misma música. Por eso me asombra que en 2019 alguien venga a Malasaña y pregunte: “¿Me pones reguetón?”.

