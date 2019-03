Un torrente de decenas de miles de feministas inunda Valencia

Un torrente de decenas de miles de personas ha inundado la ciudad de Valencia para reclamar la igualdad, para denunciar la discriminación de la mujer, para pedir simplemente poder "ser libre", sin necesidad de ser "valiente" cuando se vuelve sola a casa, como decía una pancarta que sostenía un grupo de adolescentes de Segundo de ESO del IES Rascanya. Es una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en Valencia.

La convocatoria de la manifestación dividió en dos las cabeceras para resultar más operativa. Pero ambas se han llenado a rebosar muy pronto, de modo que las dos colas no se han movido una hora después del inicio de la marcha. Muchas abuelas, madres e hijas en pequeños grupos integrados en la gran marcha feminista de Valencia. El color morado serpentea por las calles de Valencia, con presencia mayoritaria de mujeres pero también de muchos hombres. Los dos frentes están confluyendo en el Pont de Fusta, en el Jardí del Túria.

Antes de iniciar la marcha la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y el presidente, Ximo Puig, han coincidido en subrayar la importancia de la reivindicación del 8 de Marzo y han considerado que "el que no está" en la manifestación "se lo está perdiendo" y "tiene un grave problema", informa Europa Press. Puig y Oltra han realizado estas declaraciones momentos antes de iniciarse la manifestación del Día de la Mujer en Valencia, portando una pancarta junto al resto de integrantes del Gobierno autonómico y el alcalde de Valencia, entre otros, con el lema 8 de Març. Dia Internacional de les Dones. Vull ser com. La vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, se ha referido a la decisión del PP de no participar en la manifestación y de su líder, Pablo Casado, y sí protagonizar hoy otros actos en la Comunidad Valenciana. Al respecto, Oltra ha afirmado que "Pablo Casado tendría que estar aquí hoy" y le ha recordado con ironía que "hay muchos días para visitar la Exposición del Ninot, que siempre es hermoso visitarla".