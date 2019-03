Celestino Corbacho: “Yo no habría ido a la manifestación de la plaza Colón”

El exministro Celestino Corbacho . joan sánchez

Celestino Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949) vuelve a la primera línea política como número tres de la candidatura de Manuel Valls para las elecciones de Barcelona. La plataforma del ex primer ministro francés cuenta con Ciudadanos como principal apoyo. Crítico con su estrategia frente al independentismo, Corbacho abandonó el PSC en 2018, partido con el que fue alcalde de L'Hospitalet de Llobregat y ministro de Trabajo e Inmigración. Corbacho atiende a EL PAÍS en la sede electoral de Valls, un apartamento en los Jardinets de Gràcia con una infraestructura sencilla y que da la sensación de temporalidad.

Pregunta. ¿Ciudadanos podría echarse atrás y abrirse a acuerdos con el PSOE?

Respuesta. No formo parte de Ciudadanos, no lo sé. Estas elecciones generales se dilucidarán en una confrontación dialéctica muy fuerte, nos guste más o menos. Pero creo que después de las generales, la política está obligada a abrir espacios de entendimiento. Las trincheras que se están cavando, no pueden ser el modelo a seguir. Hay temas que necesitan de un consenso. Los grandes retos de España no se resolverán con una parte en contra de la otra.

P. Usted ha explicado que no se sentía a gusto con el catalanismo del PSC. ¿A qué se refería?

R. No creo que me expresara así. El PSC, en la última etapa en la que yo estuve, tuvo una posición dubitativa. Un ejemplo: el que era mi partido no concurrió a la manifestación del 8 de octubre de 2017 para defender sin complejos la Constitución y la unidad de España. Yo fui, pero mi partido no fue. Creo que en el PSC ha habido personas a las que les ha pesado más el catalanismo, personas a las que nos pesó más el federalismo, pero nunca hubo problemas.

P. ¿Qué diferencias hay entre el catalanismo del PSC y el que dice representar Valls, o el de Lliures, los ex de CiU miembros de su plataforma ?

R. Imagino que esta candidatura será el reflejo del pensamiento de Valls. Valls es catalanista, sin ningún género de duda, es un europeísta convencido y practicante; Valls tiene todos sus valores en la socialdemocracia y en un pensamiento social, y también tiene unos valores de defensa de la Constitución del 78 y de poner en valor la Transición, sin complejos. Yo comparto estos valores, me encuentro cómodo con ellos.

P. Usted ha dicho: “No tengo nada que ver con la plaza Colón”.

R. Yo no habría ido a la manifestación de la plaza Colón.

P. Valls sí que fue...

R. Pero Valls no subió a hacerse la foto. Aquella manifestación se convocó para un motivo concreto, y si Vox no hubiera estado presente, no habría nada que decir. Estoy de acuerdo en que Valls fuera a aquella manifestación bajo la idea de una defensa de la Constitución y de la unidad de España, y me quedo con su gesto ante una tercera fuerza política con la que no estaba cómodo.

P. Usted aseguró en el diario El Mundo que la idea de un superalcalde para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) “no tiene ni pies ni cabeza”.

R. Claro.

P. Pero Valls propone esta figura.

R. No, no. Yo me refiero a que lo que no tiene sentido hoy es ir a la elección directa del presidente del Área Metropolitana como si fuera un superalcalde.

P. Esto es lo que Valls propone.

R. No, no, él no quiere una elección directa. Valls lo que está diciendo es que Barcelona tiene que implicarse en el proyecto metropolitano, liderar o coliderar los proyectos metropolitanos.

P. Insisto, él lo ha propuesto, incluso en la misma presentación de la plataforma.

R. No quiero entrar en polémica de quién ha dicho esto o eso.

P. ¿Cómo debe cambiar el gobierno de la AMB?

R. El instrumento ya está, no hay que hacer cambios. Lo que tiene que hacer Barcelona es implicarse, hacer un relato y liderarlo, que es diferente. Históricamente Barcelona se había implicado en los temas metropolitanos: la Línea 9, la ampliación del aeropuerto, el trazado del AVE... La alcaldesa de Barcelona ni se ha implicado, ni ha hecho relato, ni ha liderado las políticas de ámbito metropolitano, en el bien entendido de que hay que hacerlo de acuerdo con el resto de alcaldes.

P. ¿Ve usted la necesidad de conceder un estatus especial al área metropolitana en la Constitución, darle más competencias? También lo ha propuesto Valls.

R. No hace falta. No fue Manuel Valls quien hizo esta propuesta. La AMB tiene unas competencias definidas por la ley de 2010. La AMB ya tiene un instrumento, se está trabajando desde hace una década, muy avanzado.

P. Insisto, Valls propuso el reconocimiento constitucional del área metropolitana y dotarla de mayores competencias.

R. Bienvenido sea si mañana es posible que la AMB pueda ser más reconocida, incluso en la Constitución, y que pueda mejorarse su financiación. Pero la AMB tiene una base jurídica y legal que es importante, competencias claramente definidas y con una experiencia de gestión. Si lo que quieres es llevarme a entrar en contradicción con Valls, la respuesta es no. He hablado con Valls pero no hemos entrado en el pequeño detalle, hemos hablado en lo general, de la movilidad, de dar respuesta a los cambios de la economía productiva, en el tema de la vivienda, luego entraremos en el detalle, y estoy seguro de que no habrá diferencias entre lo que opine Manuel Valls y lo que opine yo.

P. Usted ha destacado que el acceso a la vivienda es una cuestión prioritaria. ¿Cómo promocionaría la oferta de vivienda social? ¿Le parece correcta la imposición de un 30% de vivienda social para nuevas promociones?

R. Son ideas-anuncio que no resuelven el problema de fondo. Quiero ver el resultado final de ese 30% en bloques de viviendas de seis u ocho viviendas, a ver cómo lo gestionan. Queda muy bonito. Creo que ahí hay mucha teoría. Creo que lo que se necesita es mucha vivienda de protección oficial y la gran mayoría tiene que ser de alquiler. Vivimos en una sociedad de libre mercado, los precios se regulan por la oferta y la demanda. Colócame 15.000 viviendas de protección oficial en Barcelona, esto actuaría sobre el precio del mercado.

P. ¿Dónde priorizaría la construcción de estos proyectos?

R. Tenemos el barrio de la Marina, que hasta El Prat es el espacio natural para el desarrollo residencial de la economía de equipamientos y corredores verdes. Tenemos La Sagrera. ¿Queremos que llegue un tren de alta velocidad a la nada? También tenemos las Tres Chimeneas, y el 22@.