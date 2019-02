El debate sobre la nueva AMB aterriza en las elecciones municipales

Un alcalde para la Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y elegido directamente en unas elecciones. El PSC y Manuel Valls, el candidato que representará a Ciudadanos en las municipales de Barcelona, coinciden en proponer crear este nuevo cargo institucional, y que sirva para integrar políticamente a los municipios del entorno de Barcelona, incluso los de las comarcas del Vallès. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que había defendido esta nueva figura, se muestra ahora contraria por la oposición que generaría en el territorio.

Valls es quien más ha destacado en los últimos meses por poner en la agenda la creación de un “superalcalde” metropolitano. Pese a que no ha aportado detalles sobre la organización administrativa que desea para la AMB, el ex primer ministro francés ha hecho énfasis en la creación de “una gran Barcelona, una ciudad-Estado”, como dijo en la presentación de su campaña, en diciembre de 2018: “Avanzaremos hacia la asunción de competencias más potentes, respetando a todos los ciudadanos con un objetivo claro de nueva gobernanza en la que el alcalde metropolitano de Barcelona sea elegido por los ciudadanos”. Valls ha planteado que la Constitución sea reformada para reconocer las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid. Ciudadanos había formulado en los últimos años la necesidad de racionalizar los órganos supramunicipales, eliminando entes como los consejos comarcales y sustituyéndolos por “consorcios que permitan mancomunar la prestación de servicios”. Una portavoz de Ciudadanos asegura que “Valls es nuestro candidato y sobre esto no tenemos nada más que añadir”.

El PSC incluye la figura del alcalde metropolitano como parte de una estrategia para ampliar la AMB al Vallès Occidental y al Oriental, explica Jaume Collboni, candidato socialista al Ayuntamiento de Barcelona: “Es imprescindible abrir el debate sobre la incorporación de los valleses en Barcelona y dar respuesta a la dimensión que necesitamos para competir a escala global. Para hacer visible todo esto es necesario poner encima de la mesa un alcalde metropolitano”. Este cargo, según el PSC, debería ser elegido directamente por la ciudadanía. Pere Navarro, exalcalde de Terrassa, ex secretario general del PSC y delegado del Consorcio de la Zona Franca, dijo el 9 de febrero en Diari de Terrassa que es partidario de integrar las comarcas del Vallès en la región metropolitana barcelonesa.

Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet y peso pesado del PSC, expresó en una conferencia de este febrero su apoyo a que la presidencia de la AMB sea elegida por los ciudadanos y no por el tradicional nombramiento automático en el cargo al alcalde o alcaldesa de Barcelona. Marín también plantea la reforma constitucional para que reconozca las áreas metropolitanas: “Estamos en el siglo de las grandes metrópolis, ciudad de ciudades es el nuevo concepto de ciudad-estado. El potencial que nos da la marca Barcelona lo tenemos que fortalecer entre todos. Tenemos las condiciones inmejorables para competir con éxito en la economía global siempre que trabajemos con una hoja de ruta compartida, fortaleciendo el área metropolitana y dotándola por fin de una estructura de poder institucional y poder político efectivo. La región de Barcelona debe superar que solo mancomune servicios, tiene que superar la simple funcionalidad administrativa”.

Choque Pujol-Maragall

Collboni explica que su referente es la región metropolitana de Londres. La alcaldesa de L'Hospitalet, citando el ejemplo londinense, criticó la decisión de CiU y ERC en 1987 de suprimir en el parlamento catalán la ley de constitución de la Corporación Metropolitana de Barcelona, una oposición que abanderó el expresidente de Generalitat Jordi Pujol. “Pujol abolió el poder metropolitano, poniendo fin a las iniciativas de éxito lideradas por Pasqual Maragall, y todavía pagamos las consecuencias de aquella nefasta decisión, inspirada en Margaret Thatcher contra el gran Londres”, dijo Marín.

Colau dibujó las líneas de su futura estrategia metropolitana en una conferencia del 1 de febrero en el Círculo de Economía. La alcaldesa de Barcelona, como Marín, recordó el choque entre Maragall y Pujol. “Es un drama que arrastremos históricamente la desconfianza de la Generalitat hacia la región metropolitana”. Colau planteó ampliar el área metropolitana a 3,5 millones de habitantes, de los 36 municipios actuales a 164 de aquí a 2030, y para hacerlo propuso crear un órgano de debate “consorciado” entre el sector público y el privado que promueva políticas conjuntas en materia de medioambiente, transporte, vivienda, empleo o turismo: “No se trata de crear otra unidad administrativa, sabemos de la complejidad que supondría una nueva división administrativa. Colau añadió que había cambiado de parecer sobre la figura del alcalde metropolitano: “Lo que en principio veía claro que era un ejercicio democratizador, he visto que era hacer la casa por el tejado porque hay municipios pequeños que lo ven como centralismo barcelonés. Hay que hacer reformas previas”.

Ernest Maragall, candidato de ERC en Barcelona, considera fundamental potenciar la AMB y “superar lo absurdo de los límites administrativos” en las mismas materias señaladas por Colau. Maragall todavía no precisa si esto pasa por la figura de un nuevo alcalde: “Queremos entrar a fondo en el gobierno metropolitano democrático, pero no tenemos que reducirlo a la figura de un alcalde, tenemos que ir hacia la toma de decisiones compartida”. Maragall, que formó parte de los gobiernos municipales de su hermano Pasqual, opina que el conflicto con el nacionalismo catalán en este ámbito es un tópico: “Tenemos que salir del encasillamiento de Cataluña contra Barcelona. Es un tópico heredado y absurdo”.

El PDeCAT y Colau coinciden en ideas clave. La candidata del PDeCAT Neus Munté admite sorpresa por el hecho de que los comunes defiendan la colaboración entre el sector público y el privado, como proponen los posconvergentes. Munté concreta que esto es necesario en cuestiones como la gestión del agua, la pobreza energética, la movilidad o la vivienda. El PDeCAT no es partidario de crear un nuevo modelo de gobierno en la AMB ni de constituir el cargo de alcalde metropolitano, según Munté: “Esta figura no representa ni la realidad ni la diversidad del territorio”. Munté constata que la AMB “territorialmente es muy pequeña comparada con otras metrópolis europeas”, y considera que es necesario debatir su ampliación, “pero con cuidado y serenidad”.