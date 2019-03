Ciudadanos acudirá a la Junta Electoral si el Govern no retira los lazos amarillos

Ciudadanos ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlament que recurrirá a la Junta Electoral de forma "clara y determinante" si el Govern no retira de forma inmediata los lazos amarillos y las pancartas en favor de los políticos encarcelados de las instituciones. La formación naranja considera que la exhibición de esos símbolos infringe el precepto de la neutralidad institucional que debe imperar en la campaña. La formación naranja irá este mismo jueves a ese organismo si la Generalitat no lo hace. El Govern, por boca de Alfred Bosch, consejero de Exteriores, se ha amparado en la libertad de expresión para mantener los símbolos. "No es un problema cromático: es ético. Es de vulneración de derechos y libertades", ha esgrimido.

En una pregunta de la sesión de control, Carlos Carrizosa, portavoz del partido, ha lanzado en tono enérgico este interrogante: "¿Van a quitar los lazos amarillos o no?". Tras conocer la posición del Ejecutivo, el diputado le ha acusado de no realizar campañas electorales limpias y que tienen la obligación de retirarlos. "¿Qué parte no han entendido? Van seguir con la desvergüenza de seguir todo el periodo electoral para hacer propaganda. ¿No tienen derecho los catalanes no independentistas que se les respete? ¿O es que hay unos de primera y otros que pagan impuestos y tienen que aceptar un trágala", ha dicho en un comentario que parecía que los independentistas no cumplían con sus obligaciones fiscales.

Con su decisión, Ciudadanos ha abierto un debate que previsiblemente será un eje de la campaña electoral. En comicios anteriores, la Junta Electoral, a petición de la entidad antiindependentista Sociedad Civil, denunció a Ayuntamientos por la exhibición de esteladas. Fue el caso de la alcaldesa de Berga, Montse Ventorós, que acabó condenada por haberse negado a declarar ante el juez tras haberse negado a retirar la insignia de balcón municipal. Bosch ha replicado a Carrizosa señalando que estarán pendientes de la junta electoral pero solo para garantizar el voto libre. "No encubriré su feminismo liberal cuando quieren decir machismo; no hablaremos neutralidad, cuando en realidad es censura. No vamos a censurar nada: ni colores amarillo, ni rojo ni el lila aunque Vox les apreté. No volveremos al blanco y negro y los colores de sus cartulinas".

Los grupos independentistas han denunciado en la sesión el desarrollo del juicio de procés y han deplorado las declaraciones de los anteriores dirigentes del Gobierno del PP. Sergi Sabrià, presidente de ERC, ha acusado a Enric Millo, exdelegado del Gobierno, de mentir por para mantener un salario. "Mintió sin miramiento por un futuro laboral", ha afirmado. Torra ha calificado el juicio de "juicio-fake" y de "vergüenza". "No hubo ningún tipo de violencia ni el 1-O ni el 20-S. Son falsedades desde el principio se quería este montaje. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza a todos los diputados de esta cámara", ha señalado afirmando que continuará con su labor de continuar denunciando las "falsedades" en el extranjero.