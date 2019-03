Las múltiples mujeres de Marta Pessarrodona, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) lleva 51 años publicando poemas, ensayos, artículos, críticas de libros, traducciones y narraciones, desde que viera la luz Primers dies de 1968, su primer poemario. Era casi lógico que el 51 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fuera para ella, aunque no lo tenía fácil, ya en el medio siglo de historia de este importante galardón solo lo habían recibido cinco mujeres. Pero no porque estemos en tiempos de la tan anhelada paridad, sino por su dilatada obra y “su fructífero y constante diálogo” entre la poesía catalana y el resto de Europa, sobre todo del ámbito anglosajón a través de Virginia Woolf y su admirado grupo de Bloomsbury, de quien ha sido la máxima introductora en la cultura catalana.

"No renegaré de la cultura castellana" Al final del acto en el que se ha dado a conocer la nueva premiada por el Premi d'Honor de les Lletres, Pessarrodona ha sorprendido a todos con sus palabras: "Aunque estemos en la sede de Òmnium [aunque el acto se ha celebrado en la Casa Golferichs] tengo que decir que nunca renegaré de la cultura castellana que tengo. Y aunque siento un agravio cuando en el Parlament oigo la pijada de hablar en castellano, mi segunda lengua siempre será la castellana y no la quiero perder, al contrario, la quiero mejorar".

También por sus obras dedicadas a escritoras “y amigas” como Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, Frederica Montseny, Mercè Rodoreda y Caterina Albert, entre otras, a las que les ha dedicado libros individuales o colectivos —como Donasses, en 2006, en el que reunía a 22 grandes mujeres de la cultura catalana. Sin olvidar la traducción que ha realizado de escritoras como Susan Sontag, Doris Lessing, Erica Jong, Simone de Beauvoir y Marguerite Duras y la recuperación de mujeres olvidadas como Lola Anglada, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana o Teresa Pàmies. Todas ellas han ayudado a que Pessarrodona haya sido reconocida por Òmnium Cultural con uno de los galardones de mayor prestigio de la cultura catalana (dotado con 20.000 euros), tal y como anunció el vicepresidente de la entidad Marcel Mauri que la calificó como una de las “intelectuales más prestigiosas del país”, además de reconocer “su importante labor de promoción cultural”.

Pero Pessarrodona ya sabía que había sido premiada con anterioridad. Hace unos días, Mauri, en el mejor estilo del programa Hay una carta para ti, le llevó en persona a Sant Cugat del Vallès donde vive, una misiva fechada el 29 de enero de Jordi Cuixart en el que le anunciaba el premio, tal y como se ha podido ver en un vídeo durante la presentación. Tras recibir la carta, el propio Cuixart le llamó por teléfono desde la cárcel de Lledoners para felicitarla, en una de sus últimas llamadas antes de ser trasladado a Madrid para ser juzgado por 1-O. En la llamada Cuixart le agradecía que “explicara el mundo desde la perspectiva violeta”. "La guardaré, no en una caja de caudales, porque no tengo, pero de la mejor manera que sepa, junto a las cartas de Mercè Rodoreda y de Marguerite Duras”, dijo Pessarrodona tras leer la carta delante de todos los presentes.

La galardonada, que lucía una camiseta con el Cristo en Majestad de Taüll, la pintura románica más famosa del MNAC, estampado, también ha asegurado: “Me considero una mujer con mucha suerte, ya que he conocido a casi todas las personas que me han interesado, desde Gabriel Ferrater, a quien recuerdo cada día, o a Mercè Rodoreda, a quien vi morir en Girona”. Sobre el premio, que asegura que destinará “a pagar deudas”, ha dicho: “Ha sido una sorpresa muy agradable, pero es anormal recibir una carta desde una prisión. Hay una parte de la sociedad que estamos un poco enfermos. A mí me inquieta mucho”.

En cuanto a que sea la sexta mujeres reconocidas se limitó a decir: “Yo ya me había quejado de eso desde las páginas de El Temps, pero hace años me quejaba, pero ahora uno se cansa” y acabó pidiendo que la cultura ocupe los espacios urbanos de la ciudad. “La estación de tren de Málaga lleva el nombre de Maria Zambrano y una estación de metro Victoria Kent. ¿Por qué la estación de Sants no se puede llamar Mercè Rodoreda?”, ha preguntado.

Pessarrodona ha asegurado que está a punto de publicar un nuevo poemario, Variacions profanes, con versos que están inspirados en sus lecturas y relecturas de la Biblia y también está escribiendo un segundo libro, titulado Admiracions.

La premiada, que toma el relevo de Quim Monzó, recibirá los 20.000 euros y el galardón, una obra de Ernest Altés, durante un acto que se celebrará en el Palau de la Música Catalana el próximo 3 de junio. El jurado de esta edición estaba integrado por Marc Artigau, Fina Birulés, Marta Buchaca, Martí Domínguez, Lluïsa Julià, Maria Rosa Lloret, Isidor Marí, Joan Mas y Anna Sallés