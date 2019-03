Así vive el 69% de los hogares madrileños: piso en propiedad, de 80 metros, pagado

El 69% de los hogares madrileños vive en una casa de su propiedad, que de media, mide 82,9 metros cuadrados. La gran mayoría no tiene que preocuparse de pagar por su vivienda, más allá de los gastos de comunidad y electricidad: el 12% de los propietarios las han heredado y el 65,9% ya las han terminado de pagar. Frente a las 865.000 en propiedad, Madrid tiene 300.000 viviendas de alquiler (23,8%). El panorama es muy distinto para los arrendatarios. De media, entregan a su casero más de la mitad de sus ingresos mensuales, según un estudio realizado para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por el sociólogo José Luis Zarraga.

El informe, que recoge las conclusiones de más de 6.300 encuestas a hogares —unas 300 por distrito— representa una minuciosa radiografía del parque de viviendas madrileño. Los resultados muestran detalles como el número de pisos que no tienen baño, los que no cuentan con agua corriente y los que aún usan cocinas de leña o carbón para guisar.

Los 90.000 que viven gratis o en condiciones especiales. En el conjunto de viviendas ocupadas como residencia principal, la mayoría son en régimen de propiedad (69%), seguidos de los arrendamientos en regímenes normales (23,8%). El 7,2% restante, 90.000, son sin embargo pisos ocupados en régimen de cesión gratuita o arrendamiento en condiciones especiales. El 44,3% vive gratis, la mayoría porque se las ceden por razón de parentesco o por situaciones personales especiales y el resto, porque a cambio los ocupantes realizan algún servicio como portería o vigilancia.

Pisos de 80 metros, tres dormitorios y más de seis piezas. El tamaño medio de las viviendas en la capital es de 82,9 metros cuadrados (m2 aunque la mediana —el valor más habitual— es de 75 m2 El 80,6%, cuatro de cada cinco casas, tienen entre cinco y ocho habitaciones, incluyendo baño y cocina, aunque la media se queda en 6,5. En el 93,4% de los casos la cocina es independiente, pero en el 6,6% está integrada en otra pieza, generalmente el salón. Casi la mitad de las casas madrileñas (47,3%) tienen tres dormitorios y un tercio, dos (32,2%). Solo un 9,6% cuenta solo con una alcoba y un 0,6% no tiene ninguna habitación dedicada exclusivamente a dormir. Unas 9.000 viviendas en Madrid (el 0,7%) mide menos de 30m2, y un 0,6% supera los 300m2.

Más de la mitad de los ingresos para el alquiler. Los arrendatarios gastan de media 800,5 euros al mes en la renta (757 euros de mediana), frente a los 369 euros de media y 257 de mediana de quienes tienen su vivienda en propiedad. Estos gastos, que no incluyen el IBI, comprenden 68,8 euros mensuales de electricidad, 73,3 euros de gas y 130 euros de media de comunidad (que baja a 50 de mediana). El alquiler supone 583 euros mensuales, aunque un 3,1% de los arrendadores paga menos de 400 euros. En teoría, la recomendación para tener unas finanzas saneadas es que la renta no supere más del 30% de los ingresos, pero los madrileños se gastan de media un 49,1% en el alquiler. Solo el 23% cumple con el ideal de no gastar más de un tercio en vivienda. Un 16,6% tiene que dedicarle más del 60% de lo que gana.

150.000 euros de hipoteca. Ese es el crédito medio del 56% de propietarios que han acudido al banco para pagar su casa. La mediana baja sin embargo hasta 130.000 euros. Hasta un 27,7% tiene cuotas de menos de 100.000 y un 65% de entre 100.000 y 299.999 euros. De estos, un 40,2% todavía tiene letras pendientes, que de media, son 583 euros al mes (y de mediana, 500 euros). En porcentaje, esas letras suponen un 38% de los ingresos, aunque hay un 8% cuyas cuotas representan el 80% de sus ingresos.

Casas sin baño ni agua corriente. Son minoría, pero existen. Las casas que no tienen baño o aseo son un 0,05% del total. Como señala el estudio, es un porcentaje poco significativo pero representan “algunos centenares de viviendas sin este servicio esencial”. En la encuesta ha aparecido también un pequeño número de casas (0,1%) que no tiene agua corriente. En mayor grado, hay también hogares sin agua caliente. Son un 1,7% y suman unos 20.000. En un 0,2% de las casas todavía cocinan con leña o carbón.

80.000 hogares sin calefacción. La enorme mayoría de las viviendas, el 93,7%, tienen calefacción, en un 26% de los casos, central, y en un 68%, individual. El resto, casi 80.000 (6,3%), no tiene puntos fijos de calefacción y tira de radiadores, estufas o calefactores eléctricos (4,2%) y estufas de gas butano (1,5%). Unos pocos hogares (el 0,1%) todavía se calientan con braseros, aunque el informe no especifica si son de picón o eléctricos. Unos 8.000 pisos (0,7% del total), no tiene ningún medio para calentarse.

28,5% de hogares vulnerables de pobreza energética. Un 16,7% de los encuestados han manifestado tener problemas para pagar las facturas de energía o para mantener la calefacción. Un 9,2% de ellos no pudiero pagar la luz con facilidad y de ellos, un 1,1% (unos 13.000) se quedaron sin electricidad por impago. Al 15% de estos el corte les duró una o dos semanas, y al 12%, más tiempo. Las dificultades para abonar la factura del gas las tuvieron el 6% de los hogares, pero solo al 0,3% (más de 3.000), les cortaron el suministro. Más de 160.000 declararon tener problemas para mantener la calefacción encendida el tiempo y a la temperatura necesarios. La pobreza energética se calcula además con el porcentaje de los ingresos que se dedican a los gastos de energía. Un 14,3% superan el 15% de lo que ganan al mes, pero si se fija como tope el criterio habitual del 10%, la cifra sube al 28,5%.

El 50% de demanda de vivienda es "insolvente" El Ayuntamiento calcula una demanda de vivienda de unos 71.000 hogares, bien porque están buscando activamente o han expresado que quieren buscar, bien porque las características de sus casas no son adecuadas. Algo más de la mitad de esa demanda (el 50,9%) es “insolvente”, según el estudio municipal, que parte de un alquiler mínimo de 500 euros y tiene en cuenta que ese gasto no debería superar el 33,3% de los ingresos. Esa población “requeriría ayudas públicas u ofertas de vivienda a precio reducido” para que la demanda quedase cubierta, señala el informe. Los ingresos medios de los hogares madrileños, según el mismo estudio, son de 1.788,5 euros al mes, aunque la mediana es de 1.500 euros. Pero en el extremo se encuentra el 31,8% de los hogares que no tiene a ninguna persona activa entre sus miembros y el 37,6% en el que todos son desempleados. Manuela Carmena hizo ayer un repaso a la acción municipal en materia de vivienda acompañada de los concejales Marta Higueras y José Manuel Calvo. Su plan era construir más de 4.000 viviendas públicas, pero se toparon con unas normas municipales que tardaron un año en cambiar, según explicaron. Ahora tienen 3.370 viviendas en distintas fases de tramitación, de las cuales 1.426 están en obras y en abril se adjudicarán 288. El Ayuntamiento ha parado todos los desahucios de la EMVS, ha dado alojamiento temporal a otros 2.346 desahuciados y ha concedido 5.136 ayudas (3,8 millones de euros) para atender necesidades básicas de alojamiento.

