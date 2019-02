Carmena y Errejón imponen unidad interna en Más Madrid

Los miembros de Más Madrid no podrán ejercer cargos públicos más de dos legislaturas seguidas. Los concejales y diputados actuales no podrán optar por tanto a un tercer mandato si salen elegidos en mayo. El Código ético señala sin embargo que podrá haber excepciones a esa norma, que no detalla, pero que permitirían prorrogar un tercer mandato.

Los cargos públicos de la plataforma se comprometen a dejar sus puestos si son imputados, procesados o condenados por delitos que choquen con los derechos humanos y por delitos relacionados con corrupción.