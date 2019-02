Artur Mas ve un error haber dejado caer el Gobierno de Sánchez

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha roto su silencio después del fiasco del apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado y se ha desmarcado de la estrategia seguida por su partido, el PDeCAT. Aunque Mas no ha censurado el rechazo de su formación a las cuentas –lo que ha desembocado en el adelanto electoral– ha argumentado que es un error arriesgarse a que se forme otra mayoría menos beneficiosa para los intereses de Cataluña el 28-A. El expresident, consciente de las diferencias de criterio en el seno del PDeCAT y La Crida, ha hecho un llamamiento para que la lista con la que el espacio neoconvergente concurra a las urnas sea transversal.

En una entrevista en RAC1, el expresidente que aún está inhabilitado para cargos públicos ha asegurado que él habría apostado por asegurar el Gobierno de Sánchez bajo la influencia de Podemos. "Yo no habría querido de ningún modo arriesgarme a una mayoría de socialistas y Ciudadanos, que será peor que una de socialistas y Podemos, y no me habría jugado para nada a que el tripartito andaluz, con la ultraderecha, esté en el puesto de mando de la política española", ha asegurado.

Mas ha explicado que “estabilizar” esa mayoría entre PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas no implicaría una solución “rápida” para el conflicto político en Cataluña pero ha aclarado que es el mejor escenario “mientras no se tenga la fuerza para desconectar del Estado español”. El expresidente también se ha mostrado partidario de no convocar elecciones catalanas este otoño, un asunto que sigue en la mesa dada la difícil convivencia entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

El expresidente también ha aprovechado para terciar en la discusión en el seno del PDeCAT y el nuevo partido de Puigdemont, La Crida, sobre cómo concurrir a las elecciones generales. Una parte de los neoconvergentes quiere defender el partido mientras que otra quiere alinearse con el expresident. Mas, que no es miembro de La Crida, ha asegurado que su sucesor "no puede ni debe decidir solo”. “Estas decisiones hay que agruparlas dentro de las sensibilidades" del partido y no pueden ser individuales”, ha dicho.