El PP destina 4,5 millones de euros para becas de bachillerato en la educación concertada

La Comunidad de Madrid ha publicado los requisitos para acceder a las ayudas del nuevo cheque-bachillerato, que contarán con un presupuesto de 4,5 millones de euros. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) se establece el nivel de renta como principal criterio de reparto de las ayudas que buscan que los alumnos con dificultades económicas puedan estudiar en centros concertados. La apuesta del PP madrileño por la educación concertada, financiando con fondos públicos centros privados de forma pionera en España, ha sido muy criticada por la oposición desde su anuncio en septiembre del año pasado,

Finalmente serán 1.500 los alumnos de primero de bachillerato los que podrán beneficiarse de esta propuesta para el curso 2019/2020. Los alumnos beneficiarios recibirán el importe de las cuotas, hasta un máximo de 3.000 euros por curso. La intención es duplicar esta cifra en el segundo año de aplicación, en el curso 2020/2021, donde ya estará implantada en toda la etapa postobligatoria, según exponen desde la Consejería de Educación.

"[Las becas] estarán sostenidas con fondos públicos e irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta", defendió Ángel Garrido la medida, durante su intervención en la segunda jornada del debate de la región en septiembre del año pasado. "Hay muchas familias que afrontan una situación difícil cuando su hijo pasa de la educación secundaria, que es obligatoria, y por tanto gratuita, al bachillerato. En eso también hay que pensar. Y nosotros lo hacemos", dijo entonces.

Entre los requisitos de los solicitantes aparece que el alumno debe estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso que viene en primer curso de Bachillerato en uno de los centros privados de la Comunidad de Madrid. Además, los solicitantes no deben haber repetido primer curso de Bachillerato y no superar la renta per cápita de 10.000 euros para primar la concesión a familias con menos ingresos. Las becas se concederán en función de la puntuación, y en caso de empate se tendrá en cuenta la renta per cápita. En último caso, se resolverá mediante un sorteo.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo del PP ha incrementado las plazas de concertada, rompiendo el año pasado la barrera de los 1.000 millones de presupuesto y elevándolo a mayor ritmo que el de la pública. En 2018, el presupuesto de la enseñanza concertada estuvo por encima del de la pública para educación infantil, primaria y especial, con algo más de 900 millones (cifra que prácticamente se duplica si se añade la educación secundaria y FP). La concertada supone el 30% del sistema educativo en Madrid, cifra solo superada por el País Vasco y Navarra, según datos del ministerio de Educación. A poco más de tres meses de las elecciones autonómicas, el PP sigue apuntalando una parte clave de su propuesta electoral sobre el pilar de la enseñanza concertada.

Los sindicatos se oponen

"Es una medida perversa que únicamente va a detrimento de la enseñanza pública y fomenta la enseñanza concertada", argumenta Teresa Jusdado, de UGT. "Lo que hay que hacer es invertir este dinero, que procede de los contribuyentes, en ampliar la oferta educativa pública de bachillerato e incrementar las plazas si se quiere facilitar el acceso del alumnado a las enseñanzas de bachillerato".

En la misma línea se manifiesta Isabel Galvín, de CCOO: "Es un instrumento más para derivar dinero público a los centros concertados. Es llevar el negocio al bachillerato". Y añade: "En la educación concertada es más complicado garantizar la igualdad de oportunidades y los modelos inclusivos. Con esto se fomenta una desigualdad que cada vez crece más en Madrid".

Convivencia, Tolerancia y Emprendimiento, nuevas asignaturas de Primaria el próximo curso La Comunidad de Madrid aprobó este martes tres asignaturas nuevas destinadas a "fomentar la convivencia, el respeto y la tolerancia" y para promover la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos de Primaria de la región, y que serán incluidas en el currículo a partir del curso 2019-2020. Las nuevas asignaturas son Convivencia; Convivencia, respeto y tolerancia; y Creatividad y emprendimiento. Según el Gobierno regional, "podrán ser impartidas por los centros públicos, concertados y privados que así lo decidan, dentro de su autonomía", y siempre y cuando respeten el horario mínimo de sus asignaturas troncales. La materia de Convivencia será impartida en los cursos, primero, segundo y tercero; la de Convivencia, respeto y tolerancia en los cursos cuarto, quinto y sexto, y la asignatura de Creatividad y Emprendimiento se dirigirá a alumnos de quinto y sexto "para mejorar su capacidad de iniciativa y el trabajo en equipo", según el decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram