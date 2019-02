El Macba considera la ampliación del ‘cubo’ como un “brindis al sol”

"La única opción seria, clara y jurídica, económica y técnicamente fundamentada para que el Macba crezca es la de la capilla de la Misericordia”, aseguró ayer el galerista Joan Anton Maragall, representante de la entidad +Macba,+Cultura, durante la valoración de esta entidad y de la Fundación Macba de las propuestas alternativas que ayer presentó —una semana después de darlas a conocer a los medios de comunicación— el Ayuntamiento de Barcelona. Entre ellas un enorme cubo junto al edificio Meier, entre la plaza Dels Àngels y la plaza Joan Coromines. Maragall, “desmintió” las dos causas por las que CatSalut rechaza la ampliación del CAP Raval Nord en su emplazamiento: mayor coste temporal de las obras y la existencia de una subestación eléctrica bajo el centro sanitario. El galerista esgrimió un informe del Colegio de Ingenieros de Cataluña que asegura que esta subestación (ni ninguna de las otras 15 repartidas por Barcelona) tienen un efecto negativo para la salud.

Sobre las propuestas alternativas para la ampliación del museo, la presidenta de la Fundación Macba, Ainhoa Grandes, aseguró que son una “improvisación absoluta”, pidió “más seriedad” al consistorio barcelonés y se quejó de por qué estas propuestas no se empezaron a trabajar tras ofrecer la capilla al CAP.

En su opinión, para tomar una decisión “que marcará el futuro del Macba son necesarias propuestas tan cuidadosas como las presentadas por la fundación, que incluyan estudios técnicos, planos y estimaciones temporales y económicas”. Grandes y Maragall coincidieron en que las propuestas municipales son solo “ideas” y un “brindis al sol”.

Grandes, sin embargo, aseguró que esto no es un “no rotundo”. Por eso, dijo que la comisión delegada del Macba, en su reunión, acordó crear un equipo técnico que las estudiará a fondo, aunque las ve “muy difíciles, precipitadas y complicadas”. Grandes, además, pidió al CatSalut que fuera “más flexible y vuelva a estudiar los proyectos de ampliación ‘impecables’ que presentó en su día Patrimonio de la Generalitat”. También, que los grupos políticos municipales no tomen decisiones “marcadas por el periodo electoralista, sobre todo en este contexto incierto que no garantiza el mantenimiento de lo pactado”.

Por su parte, Jordi Ros, arquitecto contratado por la Fundación para realizar un estudio técnico sobre la viabilidad de la ampliación del CAP actual, aseguró que las obras en la Misericordia para trasladar el centro de salud tendrán una duración de 16 meses más que la ampliación propuesta.