La Diputación de Barcelona no sabe nada del ‘cubo’ del Macba

“No ha habido ningún contacto, ni informal ni de otro tipo. No nos ha llegado ninguna propuesta. El tema no se ha tratado jamás”, aseguran desde la Diputación de Barcelona cuando se les pregunta por la intención del Ayuntamiento de Barcelona de ampliar el Macba en un nuevo edificio junto al de Richard Meier como alternativa a la capilla de la Misericordia, en unos terrenos propiedad de este organismo supramunicipal. La opción, según el comisionado de Cultura, Joan Subirats y la concejala del distrito del Raval, Gala Pin, era “la más desarrollada” de las cuatro que se presentaron a los medios de comunicación y a los grupos de la oposición, por este orden, el martes de la semana pasada. Hoy lo harán a los órganos de gobierno del Macba con la intención de convencerles de que cualquiera de ellas es mejor que ampliar este museo en la capilla de la Misericordia, como contempla el Plan Estratégico aprobado en octubre de 2017 por todos las instituciones que forman parte del patronato: Ayuntamiento, Generalitat, Ministerio y Fundación Macba.

La cuarta propuesta —además del traslado al CAP cuando el centro sanitario lo deje, crecer en parte del aparcamiento que hay en la Plaça dels Àngels y ocupar una escuela infantil que hay junto a la Capella dels Àngels— se basa en la construcción de dos enormes cubos de 800 metros cuadrados cada uno que se levantarían junta a la medianera donde actualmente está el graffiti de Keith Haring; una estructura que contaría, además, con otros 1.400 metros subterráneos que permitirían ganar espacio bajo tierra e, incluso, conectar ampliación y museo con auditorio del Macba sin salir a la calle, algo que comportaría hacer obras en el edificio Meier. El problema es que este solar es propiedad de la Diputación de Barcelona; en realidad del consorcio del CCCB, en el que la Diputación cuenta con el 75% y el Ayuntamiento otro 25%. Y pese a que desde el CCCB reconocen que si se comunicó a la dirección del centro que se presentaban las cuatro opciones, desde la Diputación resaltan que a “quien se le ha de comunicar, no es a la dirección del centro sino a quién lo rige, y en este caso es la Diputación de Barcelona”.

La ampliación del Macba en estos terrenos es una oportunidad que también puede aprovechar el CCCB ya que las dos instituciones podrían compartir almacenes que se construirían en la zona intermedia de los dos equipamientos, explicaron Pin y Subirats hace unos días; pero el faro cultural de la Diputación, a diferencia de muchos otros museos de la ciudad, no tiene problemas de espacio, tal y como explicaba en noviembre su directora Judit Carrera a este diario en una entrevista tras ser nombrada: “Tenemos 18.000 metros cuadrados tras la ampliación de un 25% de 2011. Son muchos metros, estamos satisfechos”. Quizá por el hecho de que el CCCB no cuenta con una colección que no deja de crecer y que necesita cada vez más espacio, el motivo que ha llevado al Macba a ampliarse: casi 6.000 obra de las que solo puede exponer 136.

El Ayuntamiento explicará hoy al consorcio del Macba las cuatro propuestas para ampliar el Macba, pero no se votará ninguna de ellas. “Se tendrán que estudiar cada proyecto a fondo”, aseguran desde la fundación Macba. En todo caso hay prisa por convencer al museo y a las fuerzas políticas: el día 22 si se votará en el pleno del Ayuntamiento si se revierte o no la cesión de la capilla de la Misericordia al museo.

Lo que ha trascendido es que el Macba no está dispuesto a dar “un cheque en blanco” y cambiar “una inversión asegurada de 5,3 millones de euros y un espacio comprometido por algo que solo es un boceto, sin ningún desarrollo ya que cualquier proyecto que se acepte tiene que tener las mismas condiciones que el que tenemos con el actual”. Un proyecto que, además, puede quedar en el aire tras las próximas municipales de mayo.