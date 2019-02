16 colectivos se oponen al rechazo a la ordenanza de la prostitución

Un total de 16 colectivos integrantes de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a la Mujer se mostraron en contra el rechazo por parte del PP y de Ciudadanos al proyecto de ordenanza presentado por el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y defendida por la portavoz del grupo, Purificación Causapié. Las asociaciones critican que se haya echado para atrás el multar a los hombres que vayan con meretrices.

Los firmantes también reprocharon que Ahora Madrid se abstuviera el pasado miércoles en la votación, pese a haber presentado 43 enmiendas al articulado de los socialistas. “Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres criticamos la tibieza política empleada en relación a la adopción de medidas que están sobradamente probadas en otros países de nuestro entorno como Suecia, Noruega, Islandia y más recientemente en Francia y seguido por el Ayuntamiento de Sevilla en nuestro país”, afirmaron en un comunicado.

La comisión también negó que exista un informe elaborado por la mesa técnica de la prostitución: “Nuestra entidad es una de las que conforman dicha mesa técnica junto con otras 15 entidades más, y no ha participado en ningún informe en particular sobre esta cuestión”. Los colectivos también critican un documento redactado por la Policía Municipal en el que afirmaba que los Ayuntamientos no tienen capacidad sancionadora. Recuerdan que a diario multan por motivos que figuran en las ordenanzas sancionadoras. “No compartimos que la sanción a los hombres que acuden cada día a la prostitución suponga un perjuicio para las mujeres en situación de prostitución”, concluye el comunicado.

