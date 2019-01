Ahora Madrid, PP y Ciudadanos rechazan la ordenanza contra la prostitución del PSOE

El grupo municipal socialista se ha quedado solo esta mañana en la defensa de la ordenanza contra la prostitución, que presentó el pasado mes de mayo, en la comisión mixta que debatía el texto. Los tres grupos restantes del Ayuntamiento de Madrid (PP, Ciudadanos y Ahora Madrid) se han rechazado el texto que pretendía regular esta actividad en la ciudad al entender que iba en contra de la Constitución y de la normativa estatal, en especial la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (la llamada Ley Mordaza).

Los tres grupos que rechazado la propuesta se ha basado en un informe redactado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Este recoge que se invaden competencias de otras Administraciones Públicas, como la Policía Nacional -encargada de sancionar a los clientes de prostitutas-, la Fiscalía e incluso la propia junta de gobierno municipal. El documento añade que se utilizan conceptos vagos o imprecisos como trata de mujeres y que resulta inapropiado utilizar una ordenanza, de carácter administrativo, para luchar contra un delito, que se incluye dentro del ámbito penal.

Otro aspecto que critica el informe es que no existe seguridad jurídica en el ámbito sancionador. No basta que un hombre entregue en la vía pública un dinero a una mujer para deducir que están cerrando un servicio sexual. La concejal de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, también ha mantenido que el texto de los socialistas no tiene un enfoque social y de defensa de los derechos de las mujeres.

El PP y Ciudadanos han votado en contra de la ordenanza, pese a haber salido adelante las enmiendas presentadas por Ahora Madrid. Este grupo se ha abstenido en la votación y tan solo el PSOE lo ha apoyado. Esto supone que el texto de los socialistas ha quedado rechazado de pleno y que ni siquiera ha sufrido modificaciones susceptibles posteriores. La portavoz del grupo municipal socialista, Purificación Causapié, ha afirmado al terminar la comisión que era "un día triste" para la ciudad de Madrid. En su opinión, se ha visto que los otros tres grupos políticos se han unido para tumbar la posible norma.

La presidenta de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha calificado de "chapuza" el texto presentado por el PSOE y recriminó a este grupo que no hubiera contactado con las propias prostitutas o con los colectivos que las defienden. "Con la ordenanza que nos han presentado, quieren meter a la prostitución por debajo de la alfombra para que no la veamos. También existe prostitución voluntaria aunque sea minoritaria", ha criticado la portavoz de Ciudadanos.

El grupo de Ahora Madrid ha presentado 43 enmiendas parciales a los 36 artículos del proyecto de norma, ya que, en su opinión, los Ayuntamientos no cuentan con las herramientas necesarias (las ordenanzas) para regular ese tema ni el enfoque del PSOE resulta el más adecuado. Celia Mayer ha recordado que el equipo de gobierno tiene ahora en el plazo de alegaciones una ordenanza contra la violencia machista y que está desarrollando un plan contra la prostitución dotado con más de cinco millones de euros.

La más contundente ha sido la concejal del PP, Beatriz Elorriaga, que ha pedido directamente a la portavoz del PSOE que retirara la ordenanza. La ha tachado de "auténtico despropósito jurídico", por lo que ha pedido tiempo para reflexionar sobre su contenido y adecuarla a la ley. "Está mal hecha y con una redacción compleja. No hay un vacío legal y no podemos ir por libre en este Ayuntamiento. Quiere que esta ordenanza sea conocida como la ordenanza de Causapié, pero no se puede aprobar", ha concluido Elorriaga.

