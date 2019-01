Bendición al camión de la basura

Imágenes cedidas por cortesía de Radio 21 Sierra Oeste.

El lunes fue un día festivo en Navas del Rey, un municipio de la Sierra Oeste de Madrid con 2.800 habitantes. Un sacerdote bendijo con agua bendita el nuevo camión de la basura en un acto que encabezó el vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán. "Fui yo el que le pregunté si le molestaba, pero dijo que no. Es una práctica habitual. Lo hacemos siempre que inauguramos algo importante en el pueblo", asegura el alcalde, Jaime Peral, que abandonó el PP en 2017. El PSOE, en la oposición, ha criticado el acto por "trasnochado".

En las imágenes, grabadas por Radio 21 Sierra Oeste, aparecen Peral y Rollán persignándose y a continuación al sacerdote rezando y esparciendo agua sobre el vehículo. "Me parece que los años cincuenta quedaron muy atrás. Hemos vuelto a los años del NO DO. Es algo trasnochado, fuera de lugar. He enviado el vídeo a unos amigos, pero me olvidé decirles el año en que se grabó", ironiza Bonifacio Gallego, portavoz del PSOE.

El alcalde trata de quitar hierro al asunto. "Llevamos dos años de gestiones para conseguir un nuevo camión de basura. El anterior lleva dando servicio 25 años. Entendemos que para la capital un camión es algo menor, pero para nosotros es muy importante. Y cada vez que inauguramos algo importante procuramos bendecirlo", señala. Se hizo, asegura el regidor, hace unos años con el campo de fútbol y volverá a hacerlo cuando esté lista la ermita que están construyendo.

"Cuando llegué advertí que no solo estaban el alcalde y el vicepresidente regional, también el cura del pueblo. Le pregunté si iba a bendecir el camión y me dijo que sí, así que me puse a grabar. No es habitual que se bendiga nada, y menos un camión de la basura", explica el autor del vídeo, Pedro Miguel Bordonado, director de la emisora local Radio 21 Sierra Oeste. El socialista Gallego apunta en la misma dirección: "Es la primera vez que veo algo así. Me parece una degradación".

Peral, que se considera católico practicante, comprende que alguien se pueda sentir ofendido, pero pide respeto para una decisión de su equipo de Gobierno (formado por otros cinco ediles del PP. Él actualmente es concejal no adscrito). Asegura que bendecir un camión no hace daño a nadie y que la finalidad es "que Dios nos ayude a cuidarlo y que podamos disfrutarlo al menos otros 25 años". Juan José Rico, portavoz de Europa Laica, considera que el acto supone una nueva intromisión de la cuestión religiosa en un asunto civil. Y remarca: "Es un insulto a la inteligencia y merece un repudio democrático".

