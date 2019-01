Colau presenta un balance triunfalista de su mandato

La ciudad española que más invierte en servicios sociales, el ayuntamiento que ha hecho más que nadie en vivienda, la mayor oferta de empleo público en décadas, un dentista municipal (todavía no aprobado), reducción de las desigualdades... La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presentó ayer un balance triunfalista de su mandato en la cita anual en el Colegio de Periodistas. El Colegio cambió el formato tradicional de conferencia —de la que solían salir anuncios de proyectos— por un diálogo, con preguntas al final por parte de los colegiados.

Subirats será el segundo en la lista de BComú El politólogo, actual comisionado de Cultura y fundador de Barcelona en Comú Joan Subirats ocupará el segundo puesto en la lista con la que la alcaldesa Ada Colau quiere volver a ganar en las elecciones de mayo para repetir en el Gobierno de la ciudad. Colau explicó ayer que la lista no está cerrada y que en última instancia tendrán que validarla los órganos del partido, pero defendió la figura de Subirats. “Es una persona que apreciamos, muy transversal, que demuestra gran capacidad de diálogo, un hombre de ideas y de ideas sobre la ciudad”, apuntó y recordó el éxito de público de la Bienal de Pensamiento impulsada por Subirats en otoño pasado.

La de ayer fue la cuarta intervención de Colau en el Colegio como alcaldesa. El primer año anunció uno de los proyectos más ambiciosos de su mandato, el Plan de Barrios, para invertir 150 millones de euros en los barrios de menor renta, que se concentran en el Besòs. En la segunda conferencia, lanzó la idea de un plan para que la ciudad crezca hacia el Llobregat, un proyecto a una década vista y cuya inversión (pública y privada) cuantificó en 1.500 millones y del que no ha habido más noticias. Y el año pasado, tras los convulsos meses que siguieron al atentado del 17-A y la crisis política con el referéndum independentista, Colau anunció que relanzaría la marca Barcelona. Tras una campaña en redes en los últimos meses y un año de trabajo con decenas de agentes vinculados a la ciudad, la nueva imagen de marca se dará a conocer en los próximos días.

En esta cuarta edición no hubo ningún anuncio, ni la revelación de algún dato desconocido. La alcaldesa respondió a más de 20 preguntas, de la periodista Milagros Pérez Oliva y de los colegiados, sobre las grandes cuestiones de ciudad. Y apenas hubo autocrítica. “¿Barcelona es una ciudad insegura? No. ¿Tiene un problema de seguridad? Sí, como cualquier gran ciudad”, afirmó la alcaldesa, que recordó los meses rogando tener más Mossos en las calles y haber conseguido la creación de un juzgado para agilizar la tramitación de los hurtos. La alcaldesa también sacó pecho en inversión social (el doble de becas comedor) y de que durante su mandato “se ha frenado la desigualdad, no con asistencialismo sino garantizando derechos”. En vivienda, presumió de que durante su mandato se habrán impulsado más de 4.000 pisos, de haber evitado “miles” de desahucios y reprochó a la Generalitat que invierta menos que el consistorio pese a tener las competencias.

Sobre su relación con los poderes económicos, celebró que la ciudad no solo no ha perdido congresos, sino que los ha sumado y ha apoyado la economía social y el hecho de ser “referentes en modelo de turismo sostenible”.

Colau celebró los acuerdos alcanzados con la oposición pese a gobernar en minoría durante “uno de los periodos institucionales más convulsos de la democracia”. Reconoció de nuevo que “es más estable un gobierno de coalición” y apuntó que voluntad es “ganar e intentar ampliar el apoyo para tener más capacidad”. “A la ciudad le conviene un gobierno más estable”, concluyó, y repitió que su prioridad son “las fuerzas progresistas con proyectos por encima de siglas”.