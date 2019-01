Salud centraliza la oncología pedíatrica en Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu

El Departamento de Salud centralizará la oncología pediátrica de Cataluña en dos hospitales: el Vall d'Hebron y el Sant Joan de Déu, que ya acumulan el 85% de los 200 pacientes que se diagnostican al año, según el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). La Administración justifica la medida para "dar una atención mejor" y que haya "más especialización" en los equipos. Pero la decisión, sin embargo, ha soliviantado a una parte de los actores sociales de Sabadell, pues esto implica el traslado del servicio del hospital Parc Taulí al Vall d'Hebron. El PSC de Sabadell denunció el desmantelamiento de la unidad en el Taulí.

"No tiene sentido. El Taulí es el referente en enfermedades pediátricas. Se debe garantizar la proximidad del servicio", denuncia Marta Farrés, alcaldable por el PSC en Sabadell. Pero contra la proximidad que reclama este partido, Salud pone sobre la mesa el consenso científico: la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica promueve la especialización en oncología pediátrica y sitúa en 30 los casos mínimos al año para lograr una buena especialización. Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, avaló en septiembre, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, esta cifra y abogó por concentrar la atención infantil en unidades de oncohematología pediátrica especializada. Según Salud, en el Taulí se atiende una media de nueve casos al año. En 2018 fueron 11 pacientes.

"La oncología pediátrica lleva centralizada más de 30 años en Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu. Los otros tres hospitales con este servicio —Sant Pau, Germans Trias i Pujol y el Taulí— ya hacían también la radioterapia o el trasplante de médula en Vall d'Hebron. Es para hacer mejor el servicio, para que haya más especialización", defiende Josep Maria Borrás, responsable del Plan Director de Oncología. El alto cargo aseguró que garantizarán "la continuidad asistencial" y que los dos oncólogos pediátricos del Taulí se transferirán a Vall d'Hebron.

Farrés se aviene a discutir la propuesta y a analizar los criterios clínicos a los que alude el Departamento, pero pone en duda que la cifra de casos que, según Salud, se atienden en el Taulí. "A mí no me cuadran los números que dicen. No cogen los datos de Terrassa, que también tiene el Taulí de referencia. El Vallès Occidental tiene un millón dehabitantes y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, mantener los servicios oncológicos de proximidad. Es un tema de modelo. Se puede hablar. Vall d'Hebron puede ser el hospital de referencia para algunos tratamientos, pero la hospitalización y el seguimiento que se haga en un centro de proximidad", reclama la candidata del PSC a la alcaldía de Sabadell. El grupo parlamentario de los socialistas también ha presentado una propuesta de resolución en la Cámara para evitar el cierre del servicio.

Por su parte, Salud indicó ayer que el lunes se reunió con representantes munipales y aseguró que estudiará "diversas posibilidades para evaluar qué actividad es susceptible de mantener en el centro". Con todo, agregó, la reordenación de otras especialidades, como cirugía oncológica de ovario, sí beneficiará al Taulí, que se convertirá en centro de referencia para el Vallès Occidental y el Bages.