La Ertaintza investiga “indicios de criminalidad” en la muerte de una niña de nueve años en Bilbao

La Ertzaintza ve "indicios de criminalidad" en la escena que sus agentes se encontraron este miércoles noche en una vivienda del barrio de Santutxu, en Bilbao. La llamada de una mujer, horrorizada, les avisó de que en su domicilio yacían en el suelo su hermana y su madre, aparentemente sin vida. Quien llamó era la hermana mayor de la niña de nueve años que no logró ser reanimada. La madre de ambas, que se encontraba en parada cardiorespiratoria, sí superó la crisis y se recupera en un hospital de la capital vizcaína.

La menor no tenía signos de violencia, pero su madre sí. Los agentes de la Ertzaintza que acudieron al lugar de los hechos, y que se han hecho cargo de la investigación, intentan esclarecer las circunstancias que rodeaban a la familia para determinar si, como parece, no hubo una tercera persona implicada. Al tratarse de una fase embrionaria de la investigación, la Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis, incluso la de que se trate de un crimen en el entorno de la propia familia.

La alerta saltó minutos antes de las 22.00 en la calle George Steer, el fotógrafo inglés que inmortalizó el bombardeó de Gernika, tras la plaza de la Encarnación, según informa el Departamento vasco de Seguridad. Tanto la niña como la madre fueron atendidas por sanitarios de Sos-Deiak.

Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor. La madre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, que ha logrado ser revertida por los sanitarios, y ha sido trasladada al Hospital de Basurto, donde ha quedado ingresada.