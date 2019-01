Nostalgia pop en el Circo Price

De grabar un disco en un cuarto de baño de Madrid, a hacerlo en el estudio de una de las bandas inglesas más respetadas del momento. Un buen resumen para la carrera de Ana López, más conocida como Anni B. Sweet. Es una de las artistas del próximo Stereoparty, la ya icónica fiesta musical que organiza la discográfica Subterfuge desde hace 26 años. Tocará mañana, en el Circo Price, junto a Los Fresones Rebeldes y Eguala.

“Se juntaron dos factores: no teníamos muchos medios, y la reverberación de aquel cuarto de baño era perfecta para mi voz”, recuerda la cantante malagueña. Recién pasada la treintena, no se ha dado cuenta de que lleva una década en esto de la música hasta que la ha llamado Subterfuge, su compañía discográfica, para proponerle que interprete de nuevo en directo aquel debutante Start, Restart, Undo que la lanzó a la fama (se publicó también en Francia, Alemania, Suiza, Austria, Australia Japón y Taiwán). Un tratado de folk dulce en su ejecución y oscuro en su contenido, que rompía con todo lo que se había hecho hasta el momento en nuestro país.

Anni B Sweet. EL PAÍS

“Me quedé en shock cuando me dijeron que ya estábamos en el décimo aniversario de mi primer disco. El tiempo pasa volando”, reconoce la cantante. Lo ha aprovechado bien: ha publicado tres álbumes, ocho sencillos y ha colaborado con artistas tan dispares y al mismo tiempo masivos como Lori Meyers, Zoé, Los Secretos, Sidonie o Coque Malla. Para la producción de su próximo trabajo, que saldrá a la calle en unos meses, ha recurrido a James Edward, cantante y compositor de Temples, la joven banda británica que está poniendo patas arriba los sonidos psicodélicos de los años setenta. “Cuando llegué a Madrid hace diez años, apenas sabía tocar cuatro acordes en la guitarra. Ahora grabo las baterías, los bajos y los teclados, además de la voz”, explica. “En este tiempo me he dedicado a aprender y experimentar, y ahora, por fin, puedo dejar de preocuparme tanto por la parte técnica y dedicarme a ser creativa, a hacer lo que realmente quiero”. Será su primer disco cantado en español. “Y, paradójicamente, el que tendrá un sonido más anglosajón, muy sesentero”, matiza Anni B. Sweet, que no desdeña los primeros pasos de su carrera: “Tengo muchas ganas de volver a tocar las canciones de Start, Restart, Undo, porque recuerdo ese disco con ternura, y tengo que reconocer que lo había dejado un poco de lado. Aunque hoy lo haría de una manera totalmente diferente, cuando lo vuelvo a escuchar me sigue sonando fresco”.

Banda de culto



La presencia de Los Fresones Rebeldes es otro de los reclamos de mañana en el Circo Price. Muchos pensarán que es el retorno de la banda que desparpajó el punk a finales del siglo pasado con éxito inusitado, pero se equivocan: después de que lo dejaran en 2001, algunas de sus canciones calaron hondo en México cuando las radiaron las emisoras del circuito subterráneo de ese país, y sin haberlo planeado, se convirtieron en una banda de culto. El resultado: una gira con entradas agotadas en pocas horas, que culminó en el festival Vive Latino, ante casi 10.000 personas.

“Nos vino de sopetón, ya estábamos a otra cosa”, recuerda Joaquín Felipe Spada, uno de los fundadores de la banda y de los pocos miembros originales que quedan. Aquello les dio gasolina para volver a actuar en España, y desde entonces han aparecido en los escenarios patrios de forma intermitente. Su aparición en este Stereoparty tendrá su continuidad en otras ciudades de España y, quién sabe, tal vez se materialice en un nuevo disco, 15 años después. “Ya veremos”, dice Spada, a sus 56 años, sin un ápice de resuello: “Todos tenemos nuestros trabajos, y familias que atender. Pero tenemos algunas cosas grabadas, y si encontramos el momento para sentarnos en un estudio a darle forma a todo eso, ten por seguro que habrá disco, y habrá Fresones para rato”.

