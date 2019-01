Plensa instalará en mayo una obra en el atrio de Montserrat

La escultura que Jaume Plensa estaba negociando instalar en Montserrat desde hace casi un año ya tiene fecha y lugar: será el próximo mayo y en el atrio de la basílica. La pieza será la guinda a una exposición de obras del reconocido artista que acogerá el espacio de arte Pere Pruna de la abadía.

El director del Museo de Montserrat, el padre Josep de Calassanç Laplana, ha explicado a la agencia Efe que la escultura, que representa el rostro de la hija de un amigo suyo, se colocará cuando se acabe de restaurar el pavimento del atrio y se quedará en este lugar durante seis meses. Posteriormente, se decidirá si la obra puede permanecer ahí o habrá que cambiarla de ubicación.

La instalación de la pieza en el exterior de la basílica culminará la restauración del atrio, donde en los últimos meses se han limpiado materiales escultóricos y esgrafiados y se ha reparado el pavimento de mármol. El padre Laplana no descarta que la obra pueda permanecer de manera indefinida en la abadía. “Que se quede o no depende, en primer lugar, de Plensa y, después, de la comunidad. Es una decisión que no hay que tomar de forma precipitada”.

La relación entre la comunidad benedictina y el escultor surgió tras unas conferencias en Montserrat a las que el artista no pudo asistir por hallarse de viaje, y entonces se planteó que podría plantar una de sus esculturas.

Respecto de la exposición, abierta hasta noviembre, contará con una selección de dibujos y de obra gráfica.

Plensa (Barcelona, 1955), uno de los creadores de obras monumentales más reconocidos en el mundo, aunque “antes que nada” se considera escultor, siempre ha argumentado que su producción va muy ligada a la “esencia física y espiritual, la conciencia, los códigos morales o la relación del ser con la naturaleza”. Buena parte de su obra está en espacios públicos, con piezas instaladas permanentemente en ciudades de España, Francia, Japón, Inglaterra, Corea, Alemania, Canadá, EE UU y China.

Desde el 1 de diciembre, Plensa expone, con gran afluencia de público, en el Macba, en una muestra visitable hasta el 22 de abril.