Metro afirma que el 99% de las escaleras funcionan y los sindicatos lo cuestionan

Metro tiene 1.699 escaleras mecánicas y 515 ascensores; según sus datos, más del 98% de ellas funcionan a diario y las que se rompen se arreglan en uno o dos días. Los sindicatos creen que esos datos son falsos, pero no tienen otros porque el mantenimiento está en manos de subcontratas. CC OO y UGT se remiten a las constantes quejas de los usuarios en las redes sociales, como las que han podido verse durante esta semana por dos escaleras rotas en Alonso Martínez.

Metro de Madrid cuenta con 1.699 escaleras mecánicas, con una cobertura del 82% de las estaciones. Según fuentes del suburbano madrileño, es la segunda red del mundo con más escaleras de este tipo, solo por detrás de Shanghái (China) y con más subidas mecanizadas que los metros de Londres, París y Nueva York juntos. Las escaleras madrileñas se usaron 1.900 millones de veces de enero a septiembre de 2018 (últimos datos disponibles), lo que supone unos 214 millones de usos al mes. Los datos oficiales de funcionamiento muestran que hay pocas averías, ya que el 99% de las escaleras mecánicas funcionan todos los días a pleno rendimiento. El resto deja de funcionar por “incidencias puntuales” pero, según la empresa pública, en el 91% de los casos se reparan en menos de 24 horas. Además, todas las escaleras se revisan una vez al mes.

Los sindicatos no se lo creen. “Por las quejas de los usuarios y la información que tenemos de los operarios que mantienen las escaleras, ese índice es mentira. Metro se está haciendo trampas a sí mismo. Pero es muy difícil contrastar los datos, porque casi todo el mantenimiento está externalizado”, dice Juan Carlos de la Cruz, portavoz de CC OO en el metro. “En cuanto a las escaleras, el 60% está externalizado, mientras que nosotros arreglamos en torno a un 40%. Y esos datos no nos cuadran. Hay muchas escaleras que están paradas dos o tres días. En teoría, las empresas que tienen subcontratadas, deberían tener una penalización por tener las escaleras paradas, pero como nadie supervisa el trabajo de las contratas, es muy difícil que se apliquen esas penalizaciones”, añade el portavoz sindical. “Ocurre como con la tabla de trenes, dicen que se están cumpliendo, pero sabemos que no es así, que faltan muchos trenes. En Nochevieja, por ejemplo, había un 37% menos de trenes de los previstos”, denuncia.

Dos usuarias bajan un carrito de bebé por las escaleras al estar rotas las mecánicas. VÍCTOR SAINZ

Teo Piñuelas, portavoz del sindicato UGT en el suburbano, también se muestra escéptico: “Los datos estadísticos dependen de la hora a las que lo tomas, si lo tomas a las 8.00 pueden estar todos en funcionamiento, pero luego sabemos que a lo largo de la jornada hay escaleras que no funcionan y que algunas se tardan en reparar más de dos días e incluso una semana”. En su opinión, “una de las razones es que el mantenimiento se hace con subcontratas, y otro motivo es que falta plantilla para mantenimiento de toda la red”. Lo confirma una fuente interna de metro: “Sobre el papel todo va muy bien, pero la realidad difiere, por ejemplo ahí no se reflejan las paradas intempestivas en las que el supervisor o el operador del telemando la pone en marcha cuando se da cuenta, ni otras muchas trampas que se hacen como cuando se juega al solitario”. Metro insiste en que estos datos son válidos y oficiales.

El diputado regional de Podemos Alberto Oliver añade: “Sobre las escaleras y ascensores que funcionan no hay una estadística de verdad, te puedes fiar más por Twitter que por otras cuestiones”, señala el Si nos fijamos en las redes sociales, desde el pasado 31 de diciembre hay numerosas quejas por dos escaleras rotas en Alonso Martínez que se han ido repitiendo durante toda esta semana. “Lo de la estación de Alonso Martínez de metro es vergonzoso, después de tener una de las escaleras rotas durante una semana... Ahora de nuevo”, se quejaba en Nochevieja Mauricio Cedeño (@kineticmadrid). Otros usuarios han seguido denunciándolo estos días: “La estación de Alonso Martínez con las escaleras rotas y el personal de seguridad se ha negado en ayudar a una señora con un carrito de bebé”, se lamentaba Nacho (@chitomg) el 2 de enero. Las quejas siguieron el día 3. Metro confirma que ya están en funcionamiento todas las escaleras de la estación. En los últimos días, han podido leerse quejas por escaleras estropeadas en las estaciones de Las Musas, Rivas Futura y Pinar del Rey, si bien puede que se hayan roto otras que no aparezcan en las redes sociales.

Algo similar ocurre con los ascensores. El suburbano madrileño tiene 515 ascensores, que llegan al 63% de las estaciones (en todas ellas se puede llegar desde la calle a los andenes) y, según sus datos, funcionan con a diario el 98%. Los sindicatos son igual de escépticos ante este dato. Metro tiene en marcha un plan de accesibilidad con el que espera llegar al 73% de las estaciones antes de 2020, para lo que se invertirán 140 millones de euros en la instalación de 89 ascensores en 32 estaciones. Según los datos de Metro de Madrid, la red madrileña es la segunda del mundo con mayor número de ascensores, de nuevo solo por detrás de Shanghái pero con más ascensores que Londres, París y Nueva York juntos.

Lo de la estación de Alonso Martínez @metro_madrid es vergonzo, después de tener una de las escaleras rotas durante una semana.... ahora de nuevo. Y seguimos para bingo. pic.twitter.com/kVAFKx6yun — mauricio cedeño (@kineticmadrid) 31 de diciembre de 2018

@metro_madrid la estación de Alonso Martinez con la escaleras rotas y el personal de seguridad se ha negado en ayudar a una señora con un carrito de bebé. Sois una vergüenza. — Nacho (@chitomg) 2 de enero de 2019

Totalmente inaceptable @metro_madrid L10 estación alonso martinez. Ninguna escalera funcionando de bajada. Y yo con dos maletas pesadas, y una persona de movilidad reducida! Sin avisar. Sin soluciones. Después de pagar el billete, he tenido que salirme y coger un taxi! #Denuncia — Isabel Arrabal (@iPoncio) 1 de enero de 2019

