Confebask prevé un récord de 90.000 contratos indefinidos al cierre de 2018

La patronal vasca Confebask ha asegurado hoy que este año se van a firmar en Euskadi casi 90.000 contratos indefinidos, lo que supone el récord histórico, con 12.000 más que en 2007, antes de la crisis. El presidente de la organización empresarial, Roberto Larrañaga, ha presentado en B ilbao las previsiones para el año que viene, en línea con las anunciadas por otros organismos: la patronal vasca prevé una subida del PIB vasco del 2,5%, cuatro décimas menos que la de este año.

La mejoría se ha trasladado a la contratación, tanto a la cantidad como a la calidad del empleo. Según sus datos, la contratación indefinida ha crecido este año a un ritmo del 21 %, mientras que la temporal lo ha hecho al 3 %. "Nadie lo pone en valor, pero está ahí", ha comentado Larrañaga. En las empresas privadas vascas el 73 % de los trabajadores tiene un contrato indefinido. Confebask prevé que Euskadi termine el año que viene con 976.000 afiliaciones a la Seguridad Social -este año han subido en unas 18.000 personas y espera 14.000 más el año próximo-, de manera que a finales del año que viene se recuperará la cifra récord, la del 2007, con los mismos 976.000 ocupados.

Con ello, la tasa de paro descenderá este año al 9,2 por ciento y el año que viene al 7,5 %, la más baja desde el 2008. También ha defendido que los sueldos están subiendo en Euskadi, ya que lo han hecho un 2,14 % en los convenios registrados este año, cuando la inflación está en el 1,5 %. El año que viene la economía seguirá creciendo gracias a la inversión empresarial, la construcción -aunque ésta partía de niveles muy bajos- y la industria, que volverá a crecer por encima del 2,5 %. Según las encuestas que realiza entre las empresas, éstas indican que ven el mercado estable o en expansión, de manera que prevén aumentar sus ventas en los próximos meses y también la plantilla.

De hecho, la principal preocupación de las empresas vascas es la dificultad para encontrar personal cualificado, seguida del descenso de la rentabilidad de las ventas. Larrañaga ha pedido que se de respuesta a esta necesidad de disponer de personas suficientes y con la preparación adecuada, y también ha abogado por la estabilidad institucional. En este punto no se ha mostrado inquieto por la prórroga presupuestaria en Euskadi, aunque ha matizado que sí afectará a la inversión pública y a las ayudas a investigación y desarrollo, pero con los actuales altos niveles de recaudación fiscal la prórroga "no genera inestabilidad".

Larrañaga y el director general de la patronal, Eduardo Arechaga, han explicado que de todas las medidas económicas que se apuntan desde el gobierno central, la que más les preocupa es la subida de los cotizaciones a la Seguridad Social. "Primero se dijo que iba a haber un destope, luego que aumentarían el 12 por ciento, luego el 7... Veremos a ver en qué queda, pero la repercusión en Euskadi sería de más de cien millones de euros", han explicado. El resto de medidas anunciadas no les inquietan mucho. Por ejemplo, calculan que la subida del salario mínimo afectará al 10 por ciento de los ocupados, sobre todo en el sector servicios, pero no tendrá repercusión en el empleo en general. De la posible derogación de la ultractividad han explicado que en Euskadi "no se ha usado en demasía", y de medidas como el control horario, también han pedido esperar a que se concreten, advirtiendo de que es difícil compaginar control horario y conciliación familiar. También han recordado que por otra parte Europa pide más reformas y más ajustes presupuestarios, así que "veremos" en "qué quedan realmente" todas estas medidas.