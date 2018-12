Los bomberos de la Generalitat se vuelven a manifestar en Barcelona

Varios centenares de bomberos de la Generalitat se han vuelto a manifestar este jueves en Barcelona. La marcha, que comenzó desde la plaza de Urquinaona y llegó hasta el Parlament, ha pedido más contrataciones y recursos materiales para poder garantizar la seguridad de los trabajadores del cuerpo.

Los representantes sindicales han declarado que la falta de inversión se traduce en el cierre de parques y en una peor asistencia al ciudadano. “Mientras que en Barcelona (dependiente del Ayuntamiento) salen 18 bomberos a cualquier incendio, en Badalona salen cuatro o seis, por lo que una calle marca la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda”, ha comentado Joan Carles Cerdán, responsable de Catac de Bombers de la Generalitat.

Antonio del Río, portavoz de UGT, ha asegurado que actualmente hay cuatro parques de bomberos cerrados y que el 50% de los parques de Cataluña está bajo mínimos: “Están cerrados por falta de efectivos. Muchos parques se tienen que cerrar porque no hay efectivos, no porque los bomberos no quieran hacer más horas extras”

La manifestación de Bomberos de la Generalitat enciende una hoguera frente al Parlament con los ataúdes y otros objetos utilizados durante la marcha. pic.twitter.com/qsqjviA1Dq — Grego Casanova (@GregoCasanova) 20 de diciembre de 2018

Los representantes sindicales también han comunicado que no confían en la propuesta de la Consejería de Interior de incorporar a 1.000 nuevos efectivos hasta 2022. “En el momento que hagan una oferta para 2019 de 250 bomberos apoyados con una oferta presupuestaria y no dependiendo del chantaje que están haciendo a todos los servicios públicos de los presupuestos generales, daremos por buenas las intenciones de este gobierno”, ha sentenciado Del Río.

La manifestación descendió por el paseo Lluís Companys y al llegar al parque de la Ciudadela, los bomberos han saltado una primera línea de vallas que impedía el acceso a la plaza de Joan Fiveller. La movilización avanzó hasta situarse frente al último cordón policial desplegado por los antidisturbios a escasos metros de la puerta del Parlament. Allí, la pirotecnia y una enorme hoguera, formada por los ataúdes utilizados durante la manifestación, finalizaron la protesta.