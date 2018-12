Carmena vs. Broncano: pelea de gallos con guion de Forocoches

“Te voy a leer unas opiniones de ForoCoches”. Cuando David Broncano dijo estas palabras, en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa hubo un leve silencio. Frente al humorista estaba Manuela Carmena, que celebraba la tradicional copa navideña del Ayuntamiento. Broncano, acompañado de sus colegas del programa de Cadena SER La vida moderna, Ignatius Farray y Quequé, fue el invitado inesperado a la cita: “No lo han ensayado”, aseguraban desde el entorno de la alcaldesa.

Para no haber practicado, la alcaldesa mostró su soltura en la stand up comedy (los diálogos humorísticos improvisados). “Las frases esas de las aceras, fuera”, pedía Broncano. “Son absolutamente estupendas: te dejo que te lleves una palabra de cada frase, ¡pero solo una!”, contestaba rauda la alcaldesa. “Mira que hemos ido a copas estas Navidades”, continuaba Broncano, “pues todo el mundo nos daba una tarjeta de visita normal, de cartón: aquí nos han dado una de bambú comestible”. El público de la Casa de la Villa, políticos, funcionarios del Ayuntamiento y periodistas, no paraba de reír.

Entre los asistentes, Marta Higueras, teniente alcalde; Rita Maestre, portavoz municipal; Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente; Jorge García Castaño, concejal de Economía y Hacienda; Pablo Soto, al frente de Participación; Nacho Murgui, de Coordinación Territorial y Asociaciones. También, Esther Gómez, Paco Pérez, Javier Barbero o Mauricio Valiente. Además, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, y el diputado autonómico de Podemos Hugo Martínez Abarca.

"Parecemos dos raperos. Manuela in da house", ha añadido el cómico. También hubo ausencias notables al diálogo improvisado: la que más, la del ex Jefe Mayor de Defensa Julio Rodríguez, al frente de Podemos Madrid capital y que hace poco vivió momentos de tensión con la alcaldesa -y su equipo- por la elaboración de las listas de la formación: seis ediles de Carmena saltaron de las listas del exJemad. Tampoco se dejaron ver los concejales críticos Monserrat Galcerán y Pablo Carmona.

“Detecto estalinismos en Carmena”, leía Broncano algunos de los mensajes que decía haber encontrado en el mencionado foro Internet. “La alcaldesa me obliga a usar a autobuses. Parece que vas con un palo y les obligas a andar: ‘Tú, que estás gordo, a caminar”, continuaba el humorista. Carmena le seguía el rollo: “Lo de Forocoches no lo he leído, pero yo tengo un número de teléfono que se lo doy a mucha gente cuando me preguntan algo. El otro día me escribieron diciéndome: ‘¡Manuela! Mi hijas se han comprado dos coches y no tienen etiqueta, ¿se lo vas a pagar tú?. Y oye, el helicóptero que lleva Sánchez tiene etiqueta’. Cuando le pregunté su nombre para responderle adecuadamente se acabaron los mensajes”.

Broncano preguntó a la alcaldesa sobre un supuesto hilo de Internet que asegura que a Pablo Echenique "le pone Carmena". "Yo a estas edades soy muy agradecida", dijo la alcaldesa, "así que estoy encantada". "Tenéis que ser veganos y comunistas porque si no, contamináis”, apuntaba Broncano. “Pues mira, hemos tenido reuniones con los comerciantes de carne -es decir, con los carniceros-”, respondía Carmena, “y están muy preocupados por el veganismo: si la gente deja de comer carne, qué van a hacer ellos con sus vacas”.

“Estábamos un poco inquietos porque no sabíamos por donde iban a salir”, reconocían desde el equipo de la alcaldesa. En la última copa de Navidad, celebrada en diciembre del año pasado, la tensión era evidente porque Carmena acababa de cesar a Carlos Sánchez Mato como concejal de Economía y Hacienda. Este martes, sin embargo, el ambiente era mucho más lúdico: “Por mí ya podemos desear una feliz Navidad, o un feliz Solsticio”, despedía Broncano. “Podemos desear un feliz feliz”, apuntaba la alcaldesa: “Se lo deseamos a todo, incluso a los que se han portado un poco regulín para que el año que viene lo hagan un poco mejor”.

