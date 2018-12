El protocolo contra la contaminación mantendrá mañana los límites de velocidad en la M-30

La 'boina' de contaminación de Madrid, en marzo de 2017. ULY MARTÍN Vídeo: Atlas

El Ayuntamiento mantiene activo mañana jueves el protocolo anticontaminación por la persistencia de niveles elevados de dióxido de nitrógeno. Continúan las restricciones de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y los accesos a Madrid, y se activa el escenario 2. Este añade a los límites de velocidad la prohibición de aparcar en la zona SER a los vehículos que no sean CERO emisiones, pero al ser este jueves día festivo y no funcionar el SER, la medida no es de aplicación, informa el Consistorio.

Es la primera vez desde el verano que el Ayuntamiento activa las medidas de restricción del tráfico por altos niveles de contaminación, después de un otoño bastante lluvioso que ha mantenido limpia la atmósfera madrileña. Este martes por la noche se han superado los niveles de aviso durante dos horas consecutivas y la previsión meteorológica es desfavorable, con ausencia de viento y de precipitaciones. El protocolo permanecerá activo el tiempo que dure el episodio de polución.

La velocidad de circulación en la M-30 y en las vías de acceso en el interior de la M-40, en ambos sentidos, queda limitada a 70 kilómetros por hora también este jueves y el Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público.

Si la contaminación persiste, el Ayuntamiento deberá activar el escenario 3. Se da la circunstancia de que el nuevo protocolo, que entró en vigor el 8 de octubre e introduce restricciones de acuerdo con la etiqueta medioambiental de la DGT, se encuentra suspendido hasta este viernes mientras el Consistorio subsana un error de tramitación. Se está aplicando por tanto el protocolo antiguo, que en el escenario 3 preveía la reducción del número de coches autorizados a circular de acuerdo con su número de matrícula, según su terminación par o impar.

El viernes 23 de noviembre entró en vigor Madrid Central, una medida que quiere contribuir a la reducción de la contaminación al limitar el acceso de vehículos contaminantes en la almendra central de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid anunciará el jueves antes de las 12.00 horas las medidas a aplicar el viernes. Mientras tanto, invita a la ciudadanía a informarse de las restricciones a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, Emergencias Madrid y redes sociales.

