El sindicato de manteros : “El Ayuntamiento de Madrid criminaliza a los migrantes”

“Si compras falsificaciones, la aventura siempre acaba mal”. Este es el lema de la campaña que el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado para luchar contra la venta ambulante ilegal y de falsificaciones. Desde este lunes, más de 200 carteles recuerdan a la ciudadanía los riesgos y peligros que conlleva la venta ambulante ilegal. No obstante, la campaña ha tenido un fuerte rechazo por parte del Sindicato de Manteros de Madrid: "El Ayuntamiento de Madrid criminaliza a los migrantes", opina el portavoz del sindicato.

El Sindicato de Manteros de Madrid denuncia esta campaña porque considera que el tratamiento gráfico que se le ha dado es "ofensivo" hacia el colectivo. "No queremos vender en la manta, pero no nos dan otra alternativa", denuncia el portavoz. En la imagen de la campaña aparece un bolso amarillo sobre un fondo, que supuestamente representa el mar. Un pulpo, de color negro, abraza el accesorio. "En el mar mueren miles de hermanos como consecuencia de las políticas migratorias del estado español", dicen desde el sindicato. Además, para los manteros el bolso simboliza su único sustento y su manera de intentar sobrevivir y consideran que el pulpo alude "a unas redes de mafia que no existen". "Esta campaña es racista y criminaliza a la manta", lamenta el portavoz del sindicato.

Por su parte, desde el Ayuntamiento explican, en un comunicado, que la idea de la campaña es "promover el consumo responsable y concienciar a la ciudadanía del impacto positivo de las marcas y de la compra de productos originales en la actividad económica y comercial". Según el Consistorio, la venta de falsificaciones supone unas pérdidas de 6.200 millones de euros a la industria española cada año y la destrucción de 40.120 puestos de trabajo.

Análisis gráfico. Mar: mueren cientos de personas x cruzarlo. Bolso: venta para poder sobrevivir. Pulpo: redes de mafias que no existen. Color pulpo: no es gratuito. Cómo hacer campañas racistas que criminalizan la manta. @MADRID La única aventura que acaba mal es la del mantero. pic.twitter.com/4whygSMQC3 — Byron Maher (@byronmaher) 22 de noviembre de 2018

Cuidado, porque si falsificas candidaturas de participación ciudadana la aventura siempre acaba mal 😉 pic.twitter.com/TOBO0jOHis — Ganemos Madrid (@GanemosMadrid) 22 de noviembre de 2018

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram