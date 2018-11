Los sindicatos de Mossos alertan a los turistas de los robos

Los sindicatos de los Mossos d’Esquadra alertaron este martes a los turistas que visitan la Sagrada Familia, uno de los puntos más emblemáticos de Barcelona, del riesgo para la seguridad que pueden sufrir por la falta de agentes, que sitúan en unos 2.000 efectivos, para afrontar el aumento de la delincuencia.

“La Policía de Cataluña no dispone de efectivos suficientes para garantizar su seguridad”, advierte un díptico en siete idiomas que la organización Mos.Sos, creada para revindicar derechos laborales y apoyada por todos los sindicatos mayoritarios de la policía catalana, repartió este martes en Barcelona.

En los dípticos se incluye información en catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano y ruso y los agentes alertan de que Cataluña no dispone de efectivos suficientes para “garantizar su seguridad”. Por ello piden a los turistas que “vigilen sus propiedades”, ante una “seguridad en obras”. El documento incluye también un código QR que lleva a una web donde se ahonda en las reivindicaciones labores del cuerpo.

Como medida de protesta, los sindicatos pretenden que los mossos no acepten trabajar ninguna hora extra para paliar la falta de efectivos en las calles de Barcelona, donde en lo que llevamos de año han aumentado un 19 % los delitos. En declaraciones a los periodistas recogidas por Efe, la portavoz del sindicato mayoritario, Sap-Fepol, Imma Viudes criticó la “falta gravísima” de efectivos en el cuerpo, y la carencia de material como cascos y vehículos. Y aseguró que la movilización se lleva a cabo también porque los turistas “merecen” saber que si la acción de los Mossos contra sus denuncias es lenta no es por culpa suya, sino porque la administración no invierte en nuevas convocatorias.