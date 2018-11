Las cuatro preguntas sobre sexo que los colegios católicos no quieren contestar

El Ayuntamiento de Madrid quiere hacer un cuestionario con 66 preguntas para conocer los hábitos y preocupaciones de jóvenes adolescentes en colegios e institutos. Pero cuatro de esas preguntas han soliviantado a la Asociación de Escuelas Católicas de Madrid, que ha remitido una circular a los centros educativos para que no cumplimenten el sondeo al considerar que las preguntas son de naturaleza muy personal. La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha asegurado este martes que la Comunidad, a través de la Consejería dirigida por Rafael van Grieken, conocía la encuesta antes de que se lanzara.

El cuestionario, encargado por la dirección general de Familia e Infancia municipal, busca diseñar programas preventivos, anticipar conductas de riesgo y medir la eficacia de los programas aplicados en la población adolescente. La muestra se dirige a 9.700 escolares que, según el tramo de edad, responden a dos cuestionarios, los menores de 12 a 14 años contestan a 45 preguntas, mientras que los de entre 15 a 17 a 66.

De estas 66 preguntas, solo cuatro se referían a hábitos sexuales: si se consideran informados, si son activos sexualmente, si han realizado prácticas de riesgo y, con respecto a las relaciones sexuales, cómo se definen. Como ha explicado Higueras, este tipo de cuestiones se emplean como referentes en los estudios realizados por ONG como Uniced o Save the Children o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esas preguntas han soliviantado a las escuelas católicas y han llegado este martes a la comisión de Equidad de la mano de la edil del PP Beatriz Elorriaga, que ha inquirido por la idoneidad de la encuesta a la delegada del área, Marta Higueras. "Se lo contamos a la Comunidad, les pasamos las preguntas y nos dijeron que no tenían nada que opinar", ha respondido Higueras, que ha basado sus palabras en los correos electrónicos que tiene en su poder.

"La única forma de implementar las políticas públicas es así", no "quedándose sentado en un despacho", ha contestado Higueras al PP porque "por no hablar no va a desaparecer la realidad". Esa realidad pasa, según datos del Ministerio de Sanidad, por que las infecciones de transmisión sexual superan entre los jóvenes de 15 a 19 años que las de los mayores de 35 o el hecho de que los nuevos casos de VIH están apareciendo entre jóvenes de entre 15 y 25 años. También se ha pedido rebajar la vacuna contra el papiloma humano a los 12 años.

En cuanto al resto de preguntas, el estudio pregunta por las relaciones con la familia, con los amigos, con los profesores, con el ocio, con las redes sociales, si tienen habitación propia en casa, cuántos cuartos de baño tienen, sin disponen de una mesa de estudio, ordenador, si consumen drogas, si hacen deporte y, también, sobre sexualidad. Hasta la fecha 24 colegios han aceptado realizar el estudio y 14 han puesto fecha para contestar. Una docena hará la encuesta, sin fijar cuándo, y 25 han comunicado que no participarán.

