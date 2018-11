Adif levantó hace un año el límite de velocidad en la zona del descarrilamiento de Barcelona

El tramo de la línea donde ha descarrilado un tren de Cercanías este martes es un punto de especial atención para los maquinistas. Hasta hace unos meses no podían superar los 60 kilómetros por hora en el tramo. Sin embargo, tras unas obras de mejora, Adif levantó la limitación el año pasado y permitió circular a 100 kilómetros por hora al considerar que ya no había riesgo. Las lluvias de los últimos días inundaron el tramo afectado el pasado fin de semana, según se puede apreciar en un vídeo difundido por TV3. Técnicos de Adif visitaron la zona del siniestro y otros puntos conflictos de la línea 4 el pasado lunes, pero no detectaron ninguna anomalía.

Donde se ha producido el accidente de Vacarisses (Barcelona), la vía de tren discurre hundida entre dos bordes de tierra y roca. Se trata de una combinación que en el argot ferroviario se conoce como trinchera. Este tipo de tramos, abundantes en muchos tramos de la red de Cercanías, dejan la vía completamente expuesta ante la caída de piedras y posibles desprendimientos. La vulnerabilidad aumenta cuando la meteorología empeora.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, pero el derrumbamiento de una ladera sobre las vías ha incidido directamente en el descarrilamiento de cuatro de los seis vagones. Las fuertes lluvias registradas en la zona a lo largo de las últimas semanas han erosionado el terreno. Según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) las precipitaciones de este mes en Vacarisses suman 142 litros por metro cuadrado, casi el doble de los 73,5 litros que marcan la media climática de referencia. El día más lluvioso fue el pasado jueves, día 15, cuando cayeron 93,8 litros por metro cuadrado.

Sin embargo, no es solo la lluvia de noviembre la que ha debilitado márgenes y vertientes. Octubre ya fue anormalmente lluvioso y, según los datos de la estación automática del SMC en Vacarisses, se recogieron 157 litros por metro cuadrado, cuando la media climática son 75 litros. En lo que llevamos de año, la acumulación de lluvia se eleva hasta los 953 litros por metro cuadrado, un 50% que la mediana habitual, fijada en los 660 litros. Los registros lluviosos de 2018 son los más elevados en los más de veinte años de historia que tiene esta estación meteorológica.

El consejero de Territorio, Damià Calvet, ha lamentado que el mal estado de la red ferroviaria de Cercanías y la falta de inversión para ejecutar mejoras impulsa a Adif a "cronificar" las limitaciones temporales de velocidad en varios puntos. Las limitaciones obligan al maquinista a reducir el ritmo de la marcha cuando pasa por algún punto señalado como conflictivo. Las restricciones desajustan los cuadrantes horarios de Renfe y repercuten en los viajeros porque, a menos velocidad, mayor retraso.

Calvet también ha explicado que profesionales del Instituto Geológico y Cartográfico de Cataluña (IGCG) evaluarán el estado en que se encuentra el talud que ha provocado el descarrilamiento del tren. El consejero ha apuntado que la infraestructura es responsabilidad de Renfe y Adif, pero ha señalado que la Generalitat se implicará en el proceso para determinar si existía "algún índice de peligrosidad". El IGCG depende del departamento de Territorio y se encarga de la gestión de riesgos de aludes, inundaciones y desprendimientos en la red de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). No tiene competencias, sin embargo, en la red de Rodalies.

El presidente del Colegio de Geólogos, Ramon Pérez, ha apuntado que ni Renfe ni Adif han participado nunca en el Observatorio de Georiesgo de Cataluña, un grupo de trabajo que persigue detectar y evaluar las zonas más vulnerables a desprendimientos, básicamente en la red viaria y ferroviaria. "El riesgo cero no existe, pero tratamos de conocer las amenazas para anticiparnos a sus consecuencias", apunta Pérez. El Observatorio es un órgano de estudio y análisis, carece de fuerza coercitiva: "No podemos obligar a nadie a venir", precisa.

En la línea 4, la caída de una piedra a la vía a la altura de Sant Vicenç de Castellet ya causó el descarrilamiento de un tren el verano del año pasado. Antes, en marzo del 2011, la presencia de tierra y rocas sobre la vía, entre Vacarisses y Olesa, causó un accidente que dejó a varios pasajeros heridos, entre ellos, el maquinista.