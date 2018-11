Unos Ondas por la libertad de expresión

Unos Premios Ondas que hoy han cumplido 65 años —cerca de la edad de la jubilación— y en una emisora, Radio Barcelona, que hace 94 años lanzó su primera emisión. Pese a una venerable edad, los premios se han manifestado con espíritu reivindicativo en un momento en el que la libertad de expresión está en el candelero. Al menos, esas han sido algunas de las reflexiones de los galardonados en la recepción que ofrece la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en los jardines del Palacete Albéniz. Los recientes episodios en que artistas y comunicadores se han visto envueltos en polémicas no han pasado por alto. Sandra Sabatés, Ondas como mejor presentadora por su trabajo en El Intermedio, ha explicado que lo pasó muy mal al ver los ataques de que era objeto su compañero Dani Mateo por el sketch en el que se sonaba la nariz con una bandera española: "Una cosa es que alguien pueda considerar que el chiste no sea afortunado, pero hay que ir al contexto de dónde se está haciendo y en qué momento se hace. Y estamos hablando de un espacio de humor dentro del programa. En mi opinión, el tema se ha magnificado y se ha desproporcionado en el momento que se han producido amenazas. Creo que en los últimos tiempos la libertad de expresión se está menospreciando y todos deberíamos defenderla. No es solo lo de Dani Mateo, hemos visto lo que está pasando con muchos cómicos, con tweets... Deberíamos parar un momento y reflexionar y tener en cuenta todo lo que nos ha costado conseguir la libertad de expresión".

También se ha referido al peligro de la autocensura de los periodistas Julia Otero, premio ondas ex aequo, por su programa El Gabinete, de Onda Cero: "la autocensura es una práctica en la que han caído todos los periodistas alguna vez y es un peligro que también hay que conjurar”. “En tiempos de odio y de haters y de indocumentados que agreden desde las redes sociales y desde el anonimato, hay que estar dispuesto a que te partan la cara si aprendes a que esto no te condicione”, ha valorado. Hablando sobre los límites del humor y a propósito del controvertido sketch del humorista Dani Mateo, el cómico David Broncano, galardonado por su programa La Vida Moderna (Cadena Ser), ha echado el freno al debate: "Todos los debates de los límites del humor, de si la gente se ha enfadado, me provocan hartazgo. Durante un tiempo me servían para reflexionar, debatir, hablar el tema… pero ahora ya está, y prefiero seguir haciendo chistes porque es muy pesado". El presentador del irreverente programa de radio ha admitido, no obstante, que tampoco los cómicos se salvan de la autocensura. Ni siquiera La Vida Moderna, poco sospechoso de ser políticamente correcto. “Intentamos que no, pero alguna vez es inevitable autocensurarse. Es inevitable que si vas a decir un chiste y ha pasado una movida súper grande hace una semana con otro cómico, igual recoges cable un pelín, un poco sin querer”, ha asumido.

La larga vida de la radio y la reivindicación de su papel el siglo XXI ha sido otro punto en común de algunos de los premiados. Jordi Basté, Ondas a mejor presentador de radio por su labor al frente de El Món a RAC1, se ha confesado "enamorado" de la radio: "Es un buen momento para reivindicar la radio, y el mejor sitio para hacerlo es la gala de los Ondas, el mejor reconocimiento que te pueden hacer. La radio siempre ha sido el hermano pequeño de la tele, y ahora es más pequeño todavía frente a Internet pero... siempre flotamos. Por eso hemos de reivindicarnos como un elemento vertebrador de la sociedad a partir de lo que mejor sabe hacer la radio, que es de compañía. Por eso insisto en esa reivindicación y especialmente a la que se hace desde aquí, en Barcelona. Y me alegro de que los Ondas hayan vuelto a Radio Barcelona —el año pasado la gala se hizo en Sevilla— porque aquí fueron paridos y ¡viva la madre que les parió!, con perdón".

Una reflexión sobre el futuro de la radio que también ha compartido la periodista Otero: “La radio siempre está sufriendo por lo que viene: cuando llegó la tele, cuando llegaron las redes sociales. Y la verdad es que vamos sobreviviendo con mejor salud que otros medios que lo están pasando mucho peor que nosotros”. La comunicadora, que acumula ya cinco caballos alados en una estantería de su casa, ha advertido, no obstante, de que la radio no puede bajar la guardia. “El oyente de radio es difícil que nos abandone, pero lo importante es que seamos capaces de atraer a la radio generalista a una generación que se ha acostumbrado no a escuchar o ver lo que ponen en la televisión o en la radio, sino a hacerlo cuando y como les parece bien. El podcast está ahí, es una posibilidad de futuro clara que hay que potenciar".

Los Ondas han premiado este año también formatos innovadores como Paquita Salas, una serie que nació en “el salón de casa” de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) y se ha convertido en un fenómeno mediático. La obra, que gira en torno a la vida de una particular representante de actores a la que da vida el actor Brais Efe, ha sido galardonada como mejor serie de ficción de emisión digital (emitida por la plataforma digital Netflix). “Todo empezó de manera muy pequeña y ha sido la gente la que lo ha convertido en lo que es ahora. Quiero creer que tiene que ver con el mensaje, que habla de la búsqueda de la identidad y lo difícil que es muchas veces encontrar tu lugar y creo que eso conecta mucho con los tiempos que corren”, ha indicado Ambrossi.

Los Javis están de celebración, además, por partida doble, pues ellos son una parte capital del fenómeno de Operación Triunfo (OT), el reality musical que se ha llevado este año dos Ondas, como mejor programa de entretenimiento y fenómeno musical del año. El formato renació de sus cenizas el año pasado y con Amaia, Aitana, Alfred y compañía, volvió a repetir el éxito televisivo de hace 15 años, cuando descubrió a estrellas como David Bisbal o Chenoa. “Había gente muy talibán del formato y no quería que le tocasen el formato ni un pelo. Pero había también otra generación que había escuchado hablar de OT pero no tenía bastantes referentes. OT es un buen formato ya de entrada y nosotros lo hemos actualizado y ha cuajado. En 2001 revolucionó los programas musicales y el panorama artístico y 17 años después, nos ha pasado lo mismo: hemos revolucionado la forma de hacer entretenimiento en televisión incorporando la parte digital y hemos vuelto a renovar el panorama artístico”, ha indicado Tinet Rovira, director de Gestmusic, productora del programa. En televisión, además de OT, Jesús Calleja se ha llevado el galardón al mejor presentador por su trabajo en Planeta Calleja, por innovar, según el jurado, en una vieja fórmula televisiva como los reportajes de viajes: "La verdad es que he descubierto que tengo una profesión porque yo no sabía bien que era presentador porque yo lo que hago en realidad es viajar. Por eso para mí que me digan que soy el mejor presentador es lo más gordo que te pueden decir. Te quedas de piedra".

La mejor serie española ha sido, según el jurado de los Ondas, Fariña, una adaptación del libro del mismo nombre escrito por el periodista de EL PAÍS, Nacho Carretero. La serie, que hace un retrato sobre el narcotráfico y la cultura de la droga en la Galicia de los 80, ha contado con el favor de la crítica y el público. “Es un premio a la labor de mucha gente con mucho talento y durante mucho tiempo. Siempre ha habido calidad en las series españolas. Lo que empieza a haber es una libertad creativa y no hay que ceñirse a unos cánones para contar una historia y me parece un gran momento para los que nos dedicamos a esto”, ha valorado Javier Rey, el actor protagonista de la serie, que da vida a Sito Miñanco, uno de los grandes capos del narcotráfico en Galicia.

Oriol Pla ha sido galardonado con el Ondas al mejor intérprete masculino en la serie de Movistar + El día de mañana, basada en la novela de Ignacio Martínez de Pisón: "Es un reconocimiento por una apuesta. Lo recibo con mucha ilusión porque los Ondas tienen algo muy especial y lo entiendo como un golpe en la espalda que te dice: buen trabajo y a seguir. La verdad es que este año han bajado cosas buenas de golpe: la serie, la película Petra, el teatro, el anuncio de la Damm y ahora el Ondas que es como la guinda" ha comentado.

En el campo musical, otros de los premiados han sido Manolo García y sus más de cuatro décadas sobre los escenarios, que se han llevado el premio nacional de música a la trayectoria. El galardón al mejor espectáculo musical ha sido, este año, para el grupo indie, Vetusta Morla y su concierto en la Caja Mágica de Madrid.