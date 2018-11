El Rey alaba la “fortaleza” y el “dinamismo” de la empresa valenciana

El Rey ha alabado esta noche la fortaleza de la empresa valenciana. "Es una de las más dinámicas del país y que de un modo más decisivo contribuye a la prosperidad y el desarrollo de España", ha destacado Felipe VI, que, con la reina Letizia, ha presidido la Noche de la Economía Valenciana en el Palau de les Arts. Un evento empresarial en el que también ha participado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y José Vicente Morata, presidente de la institución que lo organiza, la Cámara de Comercio de Valencia.

Ante la presencia de cerca de 1.000 invitados, el monarca ha resaltado que la Comunidad Valenciana continúa ejerciendo "un efecto positivo tractor" en la economía española y ha destacado los positivos datos del empleo en el mes de octubre. Felipe VI ha comentado el trabajo de los emprendedores, el comportamiento de las exportaciones, la construcción, el turismo y el transporte de mercancías. "El espíritu empresarial, basado en el trabajo diario, la mutua cooperación y la confianza en las propias posibilidades, forma parte de la cultura de la empresa valenciana", ha reiterado.

Frente al escepticismo y la incertidumbre, el monarca ha subrayado que la economía española sigue liderando el crecimiento entre los principales países europeos. "El empresario español y, en particular, el valenciano, ha demostrado con creces su capacidad para compensar con esfuerzo y audacia circunstancias a veces adversas", ha indicado. "Siendo muy conscientes de los retos que todavía hay por delante, en particular, el de la imprescindible creación de empleo, especialmente entre los jóvenes", ha manifestado a continuación.

El jefe del Ejecutivo ha valorado el comportamiento de las empresas valencianas durante la crisis y ha destacado que "no hay atajos para la prosperidad" y que "las estrategias simplistas y el cortoplacismo rampante" conducen a la frustración. "El brexit y el neoproteccionismo son ejemplos de que cerrar fronteras o levantar muros comerciales y políticos no son una respuesta adecuada, porque pontifican soluciones simples a problemas complejos sin pensar en las consecuencias", ha apuntado. "Los valencianos no creemos en esas recetas. Hemos aprendido la lección. Los empresarios y trabajadores valencianos han hecho los deberes", ha añadido.

José Luis Ábalos ha estimado el tesón de los empresarios en la defensa de un sistema de financiación justo y de infraestructuras prioritarias para el crecimiento, como el Corredor Mediterráneo. José Vicente Morata ha defendido que con el trabajo de las empresas, que han ayudado a cimentar una Europa fuerte y unida, y políticas públicas alineadas con la mejora de su competitividad, se podrá incrementar la prosperidad y redistribución de la riqueza en España.

Los Reyes han entregado los premios a las cinco empresas galardonadas. Pulverizadores Fede SL (innovación), Cotoblau SA (impulso a la internacionalización), Grupo Istobal (excelencia del modelo de gestión), Walkerpack MPL SL (empresa socialmente comprometida) y Smurfit Kappa Group (empresa extranjera)- y a la trayectoria de Ricardo Císcar Martínez, de Grupo Dacsa.

Felipe VI ha presidido la Noche de la Economía Valenciana después de haber participado este mediodía en la entrega de los Premios Rey Jaime I. Es el segundo acto empresarial en el que participa en Valencia en menos de una semana tras el reciente Congreso de la Empresa Familiar.