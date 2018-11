Los presos soberanistas invitan a Arrimadas y Albiol a visitarlos en la cárcel

Los siete dirigentes soberanistas que se encuentran en la prisión de Lledoners (Barcelona) han invitado a los líderes catalanes de Cs y PP, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol, a visitarles en la cárcel. A través de una carta, los presos recuerdan a Arrimadas y Albiol que, como autoridades políticas, tienen la capacidad de visitar los centros penitenciarios y les invitan a hablar con ellos u otros internos para comprobar de primera mano si tienen privilegios. Se trata de una carta breve de tres párrafos, con fecha del pasado martes y con Arrimadas y Albiol como destinatarios, que les será entregada este lunes.

"Por las afirmaciones que les hemos escuchado decir a través de los medios de comunicación, es evidente que ustedes solo pueden hablar desde el desconocimiento", señala la misiva. Añaden que según el interés que han puesto en las declaraciones sobre este tema, confían en que consideraran la propuesta y encontrarán la manera de visitarles en Lledoners.

La carta la firman el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart; el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras; el diputado de JxCat Jordi Sànchez, y los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, y Jordi Turull.

Respuesta negativa

La respuesta a la carta no se ha hecho esperar y este lunes por la mañana el líder del PP ya ha anunciado que declina la invitación. "No voy a ir a ninguna cárcel a visitar a los independentistas presos, prestándome a su circo mediático y frivolizando son su propia situación", ha publicado Albiol en Twitter. Albiol ha argumentado que les acusa de circo mediático porque ha asegurado que los presos han enviado la carta a los medios antes que a los propios destinatarios de la misiva, y ha concluido: "Su show no es el mío".