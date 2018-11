La semana por delante: animales imaginarios y cine grotesco

Comenzamos noviembre con un ciclo dedicado a varias mujeres pioneras, dos cafés científicos, un festival de cine para los más pequeños, una obra de teatro que en realidad es un ensayo y una muestra de películas grotescas.

CICLO. Pioneras de la arquitectura

Eileen Gray, arquitecta y diseñadora, fue la autora de la Casa E.1027,todo un símbolo de la construcción moderna, elegante y minimalista. Lilly Reich, una delas pocas mujeres que dieron clase en la mítica Bauhaus, firmó junto a Mies Van der Rohe, el pabellón alemán de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. Margarete Schütte-Lihotzky, la primera mujer arquitecta de Austria, dedicó gran parte de su carrera a mejorar los espacios domésticos y diseñó la icónica cocina Frankfurt, precursora de las cocinas actuales. Charlotte Perriand, que trabajó en el estudio de Le Corbusier, fue una de las grandes impulsoras de la arquitectura de interiores moderna. Eclipsadas por las alargadas sombras de sus parejas y compañeros de profesión o simplemente olvidadas por la historia, muchas de estas mujeres son completas desconocidas para el gran público. Por eso, en el mes de noviembre, la Fundación Juan March les dedica un ciclo a estas pioneras que contribuyeron a darle un nuevo rumbo a la arquitectura.

Cuándo:6, 8, 13 y 15 de noviembre a las 19.30. Dónde: Fundación Juan March (c/ Castelló, 77). Precio: gratuito.

INSTALACIÓN. ¿Qué animal es este?

¿Cómo es una ciudad en la que caben los niños? De esta pregunta parte la instalación ¿Qué animal es este?, ubicada en Matadero. La obra ha sido diseñada por un grupo de niños y niñas de Madrid, en colaboración con la artista polaca Iza Rutkowska durante un taller en el que los pequeños debían “encontrar” animales escondidos en el plano del recinto de Matadero. Convertidos en improvisados cazadores de criaturas imaginarias, una vez localizadas, tenían que proporcionarles una serie de características y habilidades. El resultado de combinar estos dibujos y sus descripciones, es la instalación que habitará en la Nave de Intermediae hasta la próxima primavera, convirtiéndose en una zona de juego. Aunque la instalación podrá verse a partir del 6 de noviembre, se presentará públicamente el día 15 a las 17.30.

Cuándo: del 6 de noviembre al 28 de abril de 2019. Dónde:Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14). Precio: gratuito.

CHARLA. Cafés Scientifiques

Regresan los Cafés Scientifiques a la Casa Encendida, unos encuentros dedicados a discutir temas científicos de actualidad en un ambiente distendido e informal, en los que el público es más que bienvenido a participar en el debate. Este mes de noviembre, se centrarán en el complejo asunto de las ciudades sostenibles y en los huertos urbanos, profundizando en los retos que nos plantean de cara al futuro para hacer las grandes urbes más habitables. Para ello, contarán con figuras como las de la paisajista Sarah Eberle, el director de Humus Revolution y miembro de la red de Huertos Urbanos de Madrid Alberto Peralta, la profesora y conservadora Lesley Acton Savitz, y la arquitecta y autora del libro Raíces de asfalto, Nerea Morán. Esta actividad se enmarca dentro del programa de la XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.

Cuándo: 6 y 7 de noviembre a las 19.30. Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Precio: gratuito

CINE. I Muestra de Cine Grotesco Latinoamericano

El próximo 5 de noviembre, Madrid estrena esta muestra de cine dedicada a lo grotesco como herramienta de reflexión, crítica y transformación social. Con sede en el Centro Social La Tabacalera de Lavapiés, este evento busca, a través del cine grotesco con firma latinoamericana, denunciar temas como las desapariciones forzosas, la trata, el aborto, la violencia de género, el racismo ola homofobia. Entre las proyecciones nos encontramos con títulos como la brasileña Estômago de Marcos Jorge, la ecuatoriana Blak Mama –película experimental de Miguel Alvear y Patricio Andrade– o la mexicana Rojo Amanecer de Jorge Fons–que narra la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968 en Ciudad de México–. Además, habrá concurso de cortometrajes, cine-fórum, talleres y charlas.

Cuándo: del 5 al 16 de noviembre. Dónde: CSA La Tabacalera. Precio: gratuito

TEATRO.The Rehearsal

La siempre innovadora Cuqui Jerez, vuelve a sorprendernos con una de sus creaciones más celebradas, a medio camino entre el teatro y la performance. The Rehearsal es una pieza que coloca al ensayo en el centro de la representación, dándole vueltas al concepto de repetición, tan presente en el universo teatral. La propia Jerez ha definido esta obra como“una ficción dentro de una ficción dentro de una ficción... y así hasta el infinito”, una coreografía confusa, desconcertante y muy divertida en la que el público no sabrá muy bien si se encuentra dentro o fuera de la función. The Rehearsal se estrenó en 2007 y las cuatro representaciones que tendrán lugar en los Teatros del Canal este mes de noviembre son un homenaje a su décimo aniversario.

Cuándo: del 8 al 11 de noviembre. Dónde:Teatros del Canal (c/Cea Bermúdez, 1). Precio: 10 euros

MÚSICA. Mon Laferte

La chilena Mon Laferte, uno de los grandes fenómenos de la canción latina delos últimos tiempos–su álbum La Trenza fue un éxito internacional en 2017 y le valió a su creadora un Grammy Latino por el tema Amárrame–, regresa a Madrid para presentar algunas de las canciones de su nuevo disco. Norma, que así se titulará el lanzamiento, se ha grabado en los míticos estudios Capitol Records de Los Ángeles y verá la luz en los próximos días. Los fans que no quieran esperar más para escuchar sus nuevos temas, no pueden faltar a su concierto el 8 de noviembre en Joy Eslava. Allí sonarán algunos de sus hits más célebres, como Tu falta de querer o Amor completo, y novedades como El beso o Por qué me fui a enamorar de ti. Una cita imperdible.

Cuándo: 8 de noviembre a las 20.30. Dónde: Joy Eslava (c/Arenal, 11). Precio: 25 euros

PERFORMANCE. Quiet, Too Quiet, But Not Silent

Pocas veces nos paramos a reflexionar acerca de los lugares que transitamos o de aquellos que hemos ido dejando atrás. Por eso, no está de más que una performance nos de un empujoncito para poner en marcha esos mecanismos mentales que nos permitan establecer relaciones entre dónde estamos y dónde no, situándonos así en un contexto que desdibuja las fronteras de nuestro entorno más inmediato. Los artistas multidisciplinares Rosa Casado y Mike Brookes, que llevan colaborando casi dos décadas, nos invitan en Quiet, TooQuiet, But Not Silent a pensar sobre este asunto, reconstruyendo lugares geográficos en los que no estamos, lugares de ausencia compartida, a través de breves narraciones, imágenes borrosas y fragmentos de sonido.

Cuándo: 10 y 11de noviembre las 12.30. Dónde:Centro Cultural Conde Duque (c/Conde Duque, 11). Precio: gratuito.

INFANTIL. Mi Primer Festival de Cine

Los pequeños cinéfilos tienen una cita ineludible durante el mes de noviembre con la iniciativa Mi Primer Festival de Cine, que va ya por su quinta edición en la capital. Este evento reúne algunas de las mejores producciones infantiles en trece sesiones dirigidas a niños y niñas de 2 a 12 años. En la edición de este año, se han centrado en el cine familiar más reivindicativo, con películas como Liyana –protagonizada por una heroína que deberá emprender un largo viaje para rescatar a sus hermanos–, The Tower –en la que el director Mats Grorud explica en stop motion su experiencia en un campo de refugiados palestinos–, Mirai –la historia de un niño que deberá aprender lo que significa ser el hermano mayor–y Parvana, el pan de la guerra–protagonizada por una niña afgana que vive en Kabulbajo el régimen talibán–. También habrá talleres de doblaje, cine-concierto y una sección dedicada a los Cartoon Classics, para que los más pequeños descubran los antepasados de los dibujos animados.

Cuándo: del 10 al 25 de noviembre. Dónde: diferentes sedes. Precio: de 3,50 a 6 euros.

