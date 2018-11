Veredicto del jurado popular al 'caso Rosalía'

Sin lluvia, pero con mucho frío, Rosalía presentó este miércoles en la plaza de Colón de Madrid y ante 11.000 personas su nuevo disco, El mal querer, que se lanzará oficialmente este viernes. Lo hizo en un concierto gratuito y promocionado como "secreto" –la localización no se desveló oficialmente hasta un día antes–.

Los más rápidos en hacerse con una de las entradas a través de la página web de un patrocinador –se agotaron en apenas 30 minutos–y algún que otro enchufado pudieron escuchar las nuevas canciones de la cantante barcelonesa, convirtiéndose en jurado popular por unas horas. Estos son los veredictos de unos fans entregados al paranormal fenómeno Rosalía, gestado en apenas tres años y que en los últimos meses se ha labrado eco internacional:

Ashley Bielo.

19 años, estudiante.

"He flipado con las nuevas canciones, pero al haberlas escuchado por primera vez en este concierto no las he sentido igual y no he podido entender bien la letra. También es que estaba muy emocionada por el directo, la tía es una crack en el escenario".

Jorge Calvo.

50 años, actor.

"Me han invitado, pero no me había enterado del revuelo que se había generado por la filtración de la localización. A mí me parece estupendo que se haga así, ayuda a alimentar la leyenda y a que la gente acuda con más ganas a verla. Solo hay que ver cómo está el recinto, abarrotado".

Jonay García.

18 años, estudiante.

"Hace lo qué quiere, cuándo quiere y cómo quiere porque es una diva. Me encanta esa fusión de flamenco con otros estilos más urbanos, es revolucionario. No le puedo poner nota a este nuevo disco, se sale de la puntuación".

Vanesa Buendía.

34 años, cantante.

"Ya me gustaba,pero después de este concierto y de escuchar este nuevo disco, me he enamorado. Tiene trozos de algunas canciones que recuerdan a estribillos de temas de otros artistas, pero aflamencadas, que son una maravilla".

Araceli García.

25 años, camarera.

"Me enteré de este concierto por el Instagram de Rosalía, pero fue una colega la que me avisó de que habían puesto las entradas para descarga. ¡Menos mal! No me podía perder otro concierto de ella. Y la idea de hacerlo en la plaza de Colón, con esa bandera de España gigante, uniendo a todos: raperos, traperos, folklóricos, hippies... ¡Una maravilla!".

José María Mulé.

27 años, técnico de sistemas.

"Todo esto de la filtración de la localización del concierto ha sido una 'americanada', pero me encanta. Rosalía es una showwoman, es nuestra Beyoncé, y no me parece raro que se hiciera algo así para promocionar el nuevo disco y levantar tanta expectación. Lo ha conseguido porque esto no es solo un concierto, es un auténtico espectáculo".

Eugenia Arnau.

18 años, estudiante.

"Lo de esta mujer es puro arte. Si te fijabas en la gente, nadie cantaba durante el concierto, todos estábamos embobados mirándola. Ha merecido la pena esperar cuatro horas para estar en primera fila porque al final del concierto ha bajado y nos ha dado un abrazo".

Elena Paquet.

23 años, desempleada.

"Cuando me enteré que había que descargar la entrada ya era tarde, pero por suerte tengo un amigo que trabaja en Red Bull y me invitó. Y aquí estoy, en uno de los eventos del año con una cantante que nunca defrauda. Sigo flipando con esas mezclas de estilo que hace, sobre todo metiendo mucho trap. ¡Me encanta!".

Alfredo Suárez.

22 años, estudiante.

Ya la vi en directo cuando presentó su primer disco, así que este no me lo podía perder tampoco. Estas nuevas canciones confirman lo que ya dijo sobre seguir innovando y fusionando estilos, más allá de ese flamenco clásico al que tanto respeto tiene ella. La tía es una artistaza que se atreve con todo".

Alberto Viaña.

45 años, administrativo.

"Me encanta Rosalía, por eso estoy aquí, pero todo esto del concierto y no desvelar la localización hasta el último día ha sido una pura estrategia de marketing. Aunque, viendo lo visto, ha tenido éxito. Con estas nuevas canciones sigue demostrando que es muy cambiante, a mí eso me gusta, pero me inquieta también".

