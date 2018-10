In Edit: el éxito de la unión entre la música

Fotograma del documental sobre Burning 'Noches de rock and roll'.

Existe una voluntad antropológica, en cada uno de los amantes de la música, que se basa en observar y escuchar a sus líderes espirituales. Prueba de ello son las tribus urbanas, la melomanía y el fanatismo. Alimentar el alma en solitario o en comunidad, con ritos y con símbolos, es la práctica más habitual entre los que necesitan aliento cuando las fuerzas flaquean o quienes buscan compartir su gozo cuando la alegría les invade. Si los géneros musicales son las religiones y los discos se equiparan a los libros sagrados del dogma, los documentales serían esa suerte de eucaristía en la que se ve nacer, vivir y morir (en algunos casos) a los artistas y sus obras.

En este ideario parece casar, perfectamente, In Edit: el festival internacional de documentales sobre música cuya edición madrileña (la cuarta ya) tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre en la capital, en la sala Cinesa (Fuencarral, 136). Le avala su hermana mayor: la edición barcelonesa que ya cuenta con 16 años de edad y se ha convertido en toda una institución. Pero también, las ediciones de Ámsterdam, Perú, Sao Paulo o Atenas, entre otras.

No sería justo hablar de las diferencias de entre ediciones de Madrid y Barcelona como si esto fuera un partido de fútbol en el que la rivalidad se huele a kilómetros. Más bien, lo suyo sería contar que las buenas cifras conseguidas por una son toda una inspiración para la otra. Mientras que la edición condal dura 11 días, proyecta 57 títulos y espera contar con la asistencia de unas 25.000 personas, la edición madrileña dura cuatro días, proyecta 14 títulos y espera alcanzar los 3.000 espectadores.

Para Fernando Delgado, coordinador de la edición madrileña (y director de la discográfica PIAS Iberoamérica) la razón por la que es importante un acontecimiento así es porque “a pesar de que exista Internet y el público de los documentales haya crecido, la experiencia de ir a una sala es una especie de reivindicación. In edit, además, se ha convertido en un sello de garantía. El trabajo de selección es muy cuidado. Son historias sobre gente, sobre la vida. No, únicamente, sobre música”. Algo en lo que coincide Cristian Pascual, director de In Edit Barcelona, y a lo que añade: “En muchos casos el documental musical cubre un espacio que hasta ahora había tenido el periodismo. Utilizamos la música para intentar explicar el contexto y la sociedad. La mirada del festival trata de ser una manifestación cultural”.

Madrid y el rock & roll: colegas inseparables

Entre los 14 títulos que proyectarán destacan algunos como Matangi / Maya / M.I.A. (sobre la vida de la rapera y activista londinense); My Generation, la historia en primera persona de Michael Caine durante los sexys, revolucionarios y estéticos años del swinging London o Noches de Rock and Roll, la cinta de Fernando Colomo sobre los 40 años de carrera de la banda madrileña Burning, que sigue en activo.

“Es la primera vez que se cuenta la historia de Burning. Hay muy poca tradición de documentar a los grupos nacionales. No hay buenos documentales ni de Radio Futura, ni de Los Planetas, por ejemplo. Colomo tiene una extensa relación de la música a través de sus películas. Y él sentía que le quedaba por contar la historia del grupo; una historia jamás contada”, asegura Delgado.Y es que, asomarse a una vida ajena a través de una mirilla resulta un placer indiscutible. Sea porque es discípulo o por puro espionaje, déjese sorprender por una de esas historias que, seguro, le darán anécdotas para un puñado de conversaciones.

