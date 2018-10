El Sindicato de Maquinistas de metro prevé aglomeraciones en Navidad

M. SUCH

M. SUCH

El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid prevé que habrá "grandes aglomeraciones" en las instalaciones del suburbano durante Navidad por falta de medios para refuerzo, pues estima que hay un déficit de unos 60 trenes y 250 maquinistas. Además, en estos momentos hay 45 trenes paralizados por la presencia de amianto en alguna de sus piezas. Hemos dado respuesta siempre a esos eventos y siempre han salido bien. Este año también", ha respondido Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que no habrá problemas durante estas fechas.

"La imposibilidad de reforzar el servicio de Metro tanto en el Black Friday como en Navidad puede causar problemas de movilidad en los usuarios del suburbano y en los turistas en unas fechas donde aumentan los visitantes de forma signiicativa", asegura en un comunicado. Según sus cálculos, el suburbano carece diariamente de una media de 250 maquinistas y arrastra un déficit de alrededor de 60 trenes, lo que afecta a los usuarios que, a su juicio, padecen "tiempos de espera muy largos" y se pueden generar problemas de seguridad.

El director general de Explotación Ferroviaria de Metro de Madrid, Carlos Cuadrado, manifestó recientemente que las frecuencias en el suburbano no corrían peligro a pesar de las unidades paralizadas por labores de desamiantado. A su vez, desde la Consejería de Transportes explicaban ayer que el dispositivo especial en Metro por las fechas navideñas se iba a desplegar como todos los años.

Por su parte,la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, asegura que el Ayuntamiento de Madrid aún no ha recibido directriz alguna del Consorcio Regional de Transportes sobre dispositivos extraordinarios del Black Friday, el puente de la Constitución o Navidad.

En una carta firmada por la delegada, fechada este lunes y como contestación a la misiva de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, sobre Madrid Central, Sabanés explica que no han recibido información alguna sobre estos dispositivos. Tampoco han recibido información "sobre si existiera algún problema en el funcionamiento habitual de Metro a fecha de hoy que pudiera afectar a la movilidad de la ciudad o de Madrid Central". "Di las instrucciones precisas para el estudio de la demanda y la planificación de refuerzos por si fueran necesarios en esas fechas. No me cabe duda de que en tu calidad de presidenta de Metro habrás hecho lo mismo", añade la delegada, también presidenta de EMT.

Por su parte, Ángel Garrido ha asegurado que el refuerzo del servicio de Metro de Madrid está planificado tanto para eventos como el Black Friday como para las Navidades. Así se lo ha asegurado a la prensa tras un acto celebrado en Collado Villalba, donde ha pedido no lanzar "mensajes alarmistas que no se corresponden con la realidad".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram