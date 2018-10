Neinor Homes no comprará suelo en los municipios que obliguen a destinar el 30% a vivienda social

La semana que viene se celebrará en Barcelona el salón inmobiliario Meeting Point, y ya se palpa el ambiente: el enfado de las promotoras ante la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda social, una medida aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona y que se puede extender a otros municipios. En un desayuno informativo este viernes, el consejero delegado de Neinor Homes, Juan Velayos, ha calentado motores. Velayos ha explicado que esta medida, "manifiestamente ilegal", generará inseguridad jurídica y dificultará la compra de suelo por construir. En el caso de Neinor Homes Velayos ha afirmado que esta promotora no comprará suelo en municipios que también adopten la obligatoriedad de destinar el 30% a vivienda social.

La medida aprobada por el Gobierno municipal de Ada Colau obligará a reservar para vivienda protegida un 30% de las promociones residenciales de 600 metros cuadrados de nueva construcción o reforma. "La de generar vivienda social es una necesidad real de la ciudad, pero la medida es muy desafortunada. Es acertada para conseguir votos, pero no va a solucionar el problema de la vivienda", ha dicho el consejero delegado de Neinor Homes. En su opinión, la obligatoriedad que marca el Ayuntamiento, sin discernir por zonas o por las necesidades concretas de los barrios, capa la acción de las promotoras, que no tendrían los mismos estímulos para comprar o construir, y en su opinión, repercutirá en el comprador, que verá como los precios continúan subiendo.

La medida, por ahora, no afecta a Neinor Homes, ya que esta inmobiliaria solo tiene 40 viviendas en Barcelona ciudad. Su actividad se centra en los municipios del área metropolitana. Preguntado por la posibilidad de que estas ciudades también adopten la medida, Velayos ha dicho que Neinor "no compraría suelo, o lo compraría mucho más barato, porque es un suelo con peor salida". "Los municipios que adopten esta medida van a frenar la inversión", ha añadido. Velayos también ha cargado contra la sentencia del Tribunal Supremo que establece que deben ser los bancos, y no los clientes, quienes sufraguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas. En opinión del consejero delegado de Neinor, esta es otra medida que "generará inseguridad jurídica" y que serán los compradores quienes percibirán unas hipotecas más caras.

A pesar de esta "inseguridad jurídica", que también ha relacionado con el proceso independentista en Cataluña, Velayos ha insistido en que Cataluña "es una plaza muy importante". Neinor Homes cuenta con 34 promociones en esta comunidad, que son 2.700 viviendas. De ellas, cuatro promociones, más de 200 pisos, ya se han vendido.

En el conjunto de España, Neinor tiene suelo para promover 180 proyectos y 13.500 viviendas. De ellas, 5.000 viviendas están en producción. El suelo propiedad de la promotora está valorada en 1.813 millones de euros. Para este 2018, prevé entregar más de 1.000 viviendas con más de 100 promociones en marcha, unas 2.000 en 2019 con 120 promociones en marcha y en 2020 alcanzará la "velocidad de crucero" con entre 3.500 y 4.000 viviendas y 120 promociones.